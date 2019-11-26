Zabıtalara "İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi
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BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görevli zabıta memurlarına, iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:47 Kaynak: İHA
BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görevli zabıta memurlarına, iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verildi.
Tatvan Belediyesi, personeline yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Tatvan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü binasında verilen eğitime zabıta personelleri katıldı. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ekrem Kaya tarafından verilen eğitimlerde; iş sağlığı ve güvenliğinin amacı, kapsamı, risk değerlendirmesi, iş kazaları ve önleyici tedbirler gibi konularda detaylı bilgiler verildi.
Eğitim, katılımcıların sorularının yanıtlanması ile sona erdi. - BİTLİS
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