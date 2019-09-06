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Zabıtalara kültür ve sanat gecesi

1 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 193. yıl dönümü dolayısıyla Kongre ve Sergi Sarayı'nda kutlama programı düzenledi.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 193. yıl dönümü dolayısıyla Kongre ve Sergi Sarayı'nda kutlama programı düzenledi. Zabıta personeli ve aileleri, halk oyunları gösterisi, konser ve skeçler eşliğinde Zabıta Haftası'nı kutladı.


Programa, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Olcay Tok, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Fuat Tuğluoğlu, zabıtalar ve aileleri katıldı. Programda konuşan Daire Başkanı Tuğluoğlu, davetlilere teşekkür ederek, "Zabıta, belediyenin kolluk kuvvetidir. Belediyenin birçok birimi ile müşterek olarak çalışır ve onlara destek verir. Dışarıda ise halk ile muhatap olan neredeyse belediyenin her yere dokunan bir pozisyonundadır. Zabıta Haftası kutlamaları kapsamında zabıta personelimizin güzel bir gün geçirmesini diliyorum" dedi.


Konuşmaların ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibi gösteri düzenledi. Zabıta personelinin yaşadığı zorlukların konu edildiği skeçlerin sergilenmesinin ardından program, Mersin Büyükşehir Belediyesi Konservatuar sanatçılarının Türk sanat müziği ve Türk halk müziğinden önemli eserleri seslendirmesi ile sona erdi. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:22 Kaynak: İHA
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