Zabıtalara uyuşturucu ile mücadele eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zabıtalara uyuşturucu ile mücadele eğitimi - Son Dakika

Zabıtalara uyuşturucu ile mücadele eğitimi

7 saat önce

Erdek Belediyesi, hizmet içi eğitim semineri kapsamında zabıta personeline uyuşturucu ile mücadele eğitimi verdi.

Zabıtalara uyuşturucu ile mücadele eğitimi, System.String[]

Erdek Belediyesi, hizmet içi eğitim semineri kapsamında zabıta personeline uyuşturucu ile mücadele eğitimi verdi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Yerel Yönetimlerin Uyuşturucu ile Mücadelede Etkin Katılımının Sağlanması' çalışması ile ilgili zabıtalara personeline eğitim semineri verildi. Erdek Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime Zabıta Müdürlüğü'nde görevli personel katıldı. Narkotik uzmanı polis, personelin bu gibi durumlarla karşılaşıldığında nasıl bir yol izlemesi gerektiğini, madde bağımlılığı, bağımlılık yapıcı maddeler, bağımlı olan kişinin özellikleri ve sokak satıcılarının nasıl tanınacağı konularında bilgiler verdi. - BALIKESİR

Balıkesir, Zabıta, Erdek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Narkotik köpeği, hoparlörün içinde 2 kilogram uyuşturucu buldu
Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu İzmir'de su kesintisine dikkati çekmek için yağmur suyuyla sokakta yıkandılar

Son Dakika Haberleri
23:10 Göksun karayolu 'kar' nedeniyle kapandı - Son Dakika
23:10 Marmara Denizi'nde deprem - Son Dakika
23:10 Ankara dinlenmek için park ettiği tır'da kalp krizi geçiren şoför öldü - Son Dakika
23:10 Osmaniye'de kamyon ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
23:08 Şarkışla'da aracın çarptığı yaya öldü - Son Dakika
22:52 Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Son Dakika
22:50 Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 23:13:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Zabıtalara uyuşturucu ile mücadele eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]