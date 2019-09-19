Zabıtalara yönelik eğitim semineri düzenledi

Mersin ve ilçelerinde görev yapan zabıtalara yönelik eğitim semineri gerçekleşti.

Mezitli Belediyesi öncülüğünde ve Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği işbirliğiyle, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli, Yenişehir, Toroslar, Tarsus, Akdeniz ve Erdemli ilçe belediyelerinde gören yapan zabıtalara, Mezitli Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda eğitim verildi.

İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Recep Demir tarafından verilen eğitimde zabıtalara, yapılan uygulamalar ve yasalara uyumla ilgili bilgiler aktarıldı.