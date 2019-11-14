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Zabıtalardan seyyar satıcılara gazlı müdahale

6 saat önce

Seyyar satıcılardan biri, zabıtaların elektroşok cihazı da kullandığını öne sürdüHaber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAKartal'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne bağlı zabıta ekipleri, seyyar satıcılara biber gazıyla müdahale etti.

Seyyar satıcılardan biri, zabıtaların elektroşok cihazı da kullandığını öne sürdü

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Kartal'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne bağlı zabıta ekipleri, seyyar satıcılara biber gazıyla müdahale etti. Seyyar satıcılardan biri, zabıtaların elektroşok cihazı kullandığını da öne sürdü.

Kartal Demokrasi Parkı'ndaki olaylar dün akşam saatlerinde meydana geldi. İBB'ye bağlı zabıta ekipleri, meydanda "izinsiz satış" yapan seyyar satıcıların tezgahlarını kaldırmak istedi. Seyyar satıcılar ile zabıta ekipleri arasında gerginlik çıktı.

Tartışma sırasında kasklı zabıta memurlarından biri seyyar satıcıyı iterek yere düşürdü. Diğer seyyar satıcıların tepki göstermesi üzerine olaylar büyüdü. Çıkan arbedede zabıta biber gazı kullandı. Sıkılan biber gazından parktaki vatandaşlar da etkilendi.

Müdahale sonrası seyyar satıcı Süleyman Bitkay, müdahale edilenler arasında bir yakını olduğunu belirterek, "Bir akülü arabayla çocukları burada gezdiriyor, günde 20-30 lira kazanıyor. Akülü arabasını tuttular parça parça ettiler" dedi.

Zabıtanın elektroşok cihazı da kullandığını öne süren Bitkay, "Biber gazı sıktılar, milleti dövmeye kalktılar. Çevredekiler sinirlendi onların üzerine gitti. Çocuklar parktaydı, herkes kaçtı" ifadelerini kullandı.

Zabıtalardan seyyar satıcılara gazlı müdahale

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:20 Kaynak: DHA
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