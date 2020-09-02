Zabıtalardan Vali Baruş'a ziyaret - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş, Zabıta Teşkilatı'nın 194. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışanlarını kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürü Emin Gölgeli ve çalışanları kabulünde konuşan Baruş, zabıta personelinin ziyaretinden mutluluk duyduğunu ifade etti.

Baruş, zabıtalara kanun ve yönetmelikler çerçevesinde insanların yaşam kalitesini yükseltmek üzere yürüttükleri çalışmalar için teşekkür ederek, Zabıta Teşkilatı'nın 194. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Emin Gölgeli de Vali Baruş'a kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.