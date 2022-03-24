Zabıtaların özlük hakları çalıştayda ele alınacak - Son Dakika
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Zabıtaların özlük hakları çalıştayda ele alınacak

24.03.2022 16:13
Zabıtaların özlük hakları çalıştayda ele alınacak

Zabıta Teşkilatı Federasyonunca, zabıtaların özlük haklarının iyileştirilmesi konusunun da ele alınacağı 2. Zabıta Çalıştayı düzenlendi.

Zabıta Teşkilatı Federasyonunca, zabıtaların özlük haklarının iyileştirilmesi konusunun da ele alınacağı 2. Zabıta Çalıştayı düzenlendi.

İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen ve 3 gün sürecek 2. Zabıta Çalıştayı'nda, belediye ve bağlı kuruluşlarda çalışan zabıtaların çalışma şartları ile özlük haklarının iyileştirilmesi gibi konular ele alınacak.

Program, Ankara Kulübü Derneği'nin Seymenler ekibi gösterisi ile başladı. Açılışta konuşan Zabıta Teşkilatı Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Karabudak, Türkiye Belediyeler Birliği ile İletişim Başkanlığına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Yurt genelindeki 1390 belediyede zabıtaların mesai gözetmeden vatandaşların hizmetinde olduğunu belirten Karabudak, "Zabıta arkadaşların çalışma azmindeki heyecanını daha da ileriye götürmek adına çalışmalar yapıyoruz. Devletin mekanizmalarıyla kendimizi anlatmak istiyoruz. Zabıtalar, verdiği mücadele ile devletin ve milletin yanında her daim olan bir teşkilattır. Pandemide de bunu gördük." dedi.

Karabudak, pandemiye rağmen gecesini gündüzüne katarak çalışmalarını aralıksız sürdüren zabıta çalışanlarına teşekkür ederek, zabıtaların mevzuat çerçevesinde yaşadıkları sorunların iyileştirilmesi için ilgili bakanlıklarla yazışma halinde olduklarını bildirdi.

"Zabıta teşkilatı, 81 iliyle bir bütündür"

Altındağ Belediyesi'nde 1997 yılında zabıta memuru olarak göreve başladığını dile getiren Karabudak, şöyle devam etti:

"Bu teşkilat bana çok şey kattı. Özellikle teşkilatın bana verdiği güzellikler, aktivasyonlar ve insanların gözündeki mutluluğa sebebiyet olmak. Aslında bizim asıl konumuz 'sebebiyet' olmaktır. Ahilikteki heyecanı bir nebze alıp doğrudan milletimize aktarmaktır. Bu aktarma seviyesindeki heyecanımız hiç yılmadı."

Zabıta Teşkilatı Federasyonunun 2016 yılında kurulduğunda teşkilat mantığı ile yolunda ilerleme kararı aldığını anlatan Karabudak, "Siyasi mantık olmadan iyiye, doğruya, halkının ve devletinin yanında olmaya devam edecektir. Federasyon olarak zabıta arkadaşlarımızın derecelerinde düzenleme yaptırarak yeşil pasaport almalarını sağladık. Burada 3 gün yapacağımız çalıştayda, yönetmelikte ve mevzuatta eksikliklerimizi gören bir raporla ilgili bakanlıklarımıza gideceğiz." diye konuştu.

Karabudak, zabıta teşkilatının 81 iliyle bir bütün olduğunu belirterek, "195 yıldır ayakta olan teşkilatın maalesef bir meslek standardı yoktu. Özellikle Çalışma Bakanlığının desteğiyle artık zabıtanın da bir meslek standardı var. Çalıştayda akademik bir planlama yaparak, zabıtlarımızı hem sahada hem masada akademik olarak da desteklemeyi amaçlıyoruz." dedi.

"2021'de 1596 eğitim düzenledik"

Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Azak da zabıtaların belediyelerin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade ederek, belediye personeline yönelik eğitim faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi. Azak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 1390 tane belediye var. Bu belediyeler TBB'nin doğal üyesidir. 2021 yılında farklı branşlarda 1596 eğitim düzenledik. Bu eğitimlere, 422 bin belediye çalışanı katıldık. Bunun dışında AFAD ile YouTube üzerinden 600 bin katılımcıya afet eğitimleri verdik. 2021 yılında sadece zabıta personelini ilgilendiren konularda 101 eğitim düzenledik. Bu eğitimlere yaklaşık 4 bin 600 zabıta arkadaşımız katılmış. TBB, sizlerin kurumudur. Sizlerden aldığı paylarla sizlere hizmet ediyor."

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bürokratlarının da katıldığı çalıştayda, Kovid-19 nedeniyle vefat eden zabıta personelinin ailelerine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim edildi.

Zabıta norm kadro sayıları, özlük hakları, tüketicinin korunması hakkındaki kanunun yansımaları, ek gösterge ve zabıtanın hizmet sınıfı olması, maktu mesainin bulunduğu K cetveli, ortak paydaşlar (Emniyet ve Jandarma) ile daha verimli çalışmaların yapılması, zabıta meslek yüksekokulunun açılması için yapılması gereken çalışmalar, ulusal meslek standardı, dilencilik ve yansımaları ile ilgili konuların ele alınacağı çalıştay, 26 Mart Cumartesi günü sona erecek.

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Kaynak: AA

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