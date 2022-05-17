Zabıtaların rüşvet çarkına dair detaylar ortaya çıktı: Tuzak denetimler yapmışlar - Son Dakika
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Zabıtaların rüşvet çarkına dair detaylar ortaya çıktı: Tuzak denetimler yapmışlar

17.05.2022 15:45

Kadıköy Belediyesi'nde çalışan zabıta ve memurlara yönelik operasyonda gözaltı sayısı 194'e çıktı. Şüphelilerin rüşvet parasını "metre", rüşvet alacak kişiyi ise "sağlam arkadaş" olarak kodladıkları belirlendi.

İstanbul'da çoğunluğu Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta personeli ve belediye mühendisi olmak üzere 54'ü kamu görevlisi 224 şüpheli hakkında rüşvet suçlarına karıştıkları gerekçesi ile gözaltı kararı verildi.

194'Ü GÖZALTINDA

Soruşturmaya ait diğer detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Operasyonların, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bir yıl önce gelen bir ihbarla başladığı öğrenildi. Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıtaların rüşvet aldığı içeriğindeki ihbarı araştıran ekipler, teknik ve fiziki takip çalışması yaptı. Elde edilen delillerle bugün sabah saat 06.00'da, İstanbul merkezli, İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında 6 gıda mühendisi ile 48 zabıta memurunun da bulunduğu 194 kişi gözaltına alındı.

RÜŞVET ALMAK İÇİN "TUZAK DENETİM" YAPMIŞLAR

Edinilen bilgilere göre, şüpheliler rüşvet sistemini şöyle yürütüyor: Zabıta memuru, rüşvet alınacak esnafı belirliyor. Bu esnafla tanışıp telefon numarası bırakılarak, herhangi bir sorunda kendisini araması isteniyor. Böylece esnafın güvenini kazanıyor. Aynı gün suç ortakları olan diğer zabıta memuru ile gıda mühendisleri, o esnafın iş yerine giderek denetim yapıyor, bir açık bulunuyor. Denetim devam ederken esnaf sabah tanıştığı zabıta memurunu arayarak yardım istiyor. Zabıta memuru da denetim tutanakları yırtacaklarını ancak, karşılığında bir banka hesabına bir miktar para yatırması gerektiğini bildiriyor.

RÜŞVETİ "METRE" İSMİYLE KODLAMIŞLAR

Yapılan tespitlerde şüphelilerin, rüşvet parasına 'metre', rüşvet alacak kişiye ise 'sağlam arkadaş' olarak kodladığı ortaya çıktı. Çete üyelerinin esnaftan aldıkları rüşveti 2 kişiye ait hesaplarda topladığı, daha sonra bu paraları kendi aralarında paylaştığı belirlendi. Öte yandan operasyon sırasında vardiya görevinde olan şüpheli zabıta memurlarının, durumdan haberdar olunca zabıta kıyafetlerini çıkarıp eve gittikleri ortaya çıktı.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zabıtaların rüşvet çarkına dair detaylar ortaya çıktı: Tuzak denetimler yapmışlar - Son Dakika


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