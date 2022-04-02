Zabıtaların tartısına el koyup ağlattığı seyyar satıcıdan belediye başkanı özür diledi - Son Dakika
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Zabıtaların tartısına el koyup ağlattığı seyyar satıcıdan belediye başkanı özür diledi

02.04.2022 09:09

Osmaniye'de seyyar satıcılık yapan Ali Budak'ın tartısına zabıtalar el koyunca Budak çaresizce ağlamıştı. Budak'ın görüntülerinin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte Osmaniye Belediye Başkanı tarafından tartısı iade edildi. Başkan Kara; yaşlı adamdan özür dileyerek helallik istediklerini söyledi.

Dün Osmaniye Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, sarımsak satıcılığı yaptığı belirlenen yaşlı adamın tezgahına el koydu. Yaşlı adam ne kadar feryat etse de zabıta ekipleri arabayı götürdü.

ÇARESİZLİK İÇİNDE AĞLADI

Bu sırada yaşlı adamın çaresizlik içerisinde hüngür hüngür ağlaması, olaya tanık olan vatandaşları duygulandırdı. Fotoğraf sosyal medyada da gündeme gelirken, kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

BELEDİYE BAŞKANI DEVREYE GİRDİ

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, belediye zabıtalarınca tartısına el konulan seyyar satıcıdan özür dileyerek tartıyı satıcıya geri verdi. Belediye zabıta ekiplerinin Atatürk Caddesi'nde sarımsak satan seyyar satıcı Ali Budak'ın tartısına el koymasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Kara, belediyenin Twitter hesabından açıklama yaptı.

"ELİNİ ÖPTÜK, ÖZÜR DİLEDİK"

Kara, paylaşımında, bugün herkesi üzen tatsız bir olay yaşandığını belirterek, "Gönül bu olayların hiç meydana gelmemesini ister, ancak insanız, hatasız kul olmaz. Amcamızla bir araya geldik, elini öptük, özür diledik, helallik istedik. 'Sizler benim yeğenimsiniz.' dedi ve affetti, var olsun." ifadelerini kullandı. Seyyar satıcıya tartısı da geri verildi.

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Ali Budak, Osmaniye, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zabıtaların tartısına el koyup ağlattığı seyyar satıcıdan belediye başkanı özür diledi - Son Dakika


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