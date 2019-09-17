Zabıtanın aracına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

ANTALYA'da zabıtanın kullandığı hafif ticari aracın motoruna sıkışan kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, devriyeye çıkacağı sırada kullandıkları hafif ticari araçta kedi sesi duydu. Motor kaputunu açınca sesi daha net duyan ekipler, uzun süre çıkarmaya çalıştı. Zabıta ekipleri başarılı olamayınca Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Gelen itfaiyeciler, aracın motorunda dakikalarca kediyi aradı. Hem alttan hem üstten kediyi görmeye çalışan ekipler, yaklaşık 2 saat çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri kriko yardımıyla aracı havaya kaldırmaya çalıştığı esnada kedi bulunduğu yerden çıkarak hızlıca uzaklaştı.