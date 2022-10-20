ZABITANIN BULDUĞU İÇİNDE 2 BİN 100 LİRA OLAN ÇANTA, SAHİBİ OLAN AFGAN AİLEYE TESLİM EDİLDİ - Son Dakika
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ZABITANIN BULDUĞU İÇİNDE 2 BİN 100 LİRA OLAN ÇANTA, SAHİBİ OLAN AFGAN AİLEYE TESLİM EDİLDİ

20.10.2022 10:10

VAN'ın İpekyolu ilçesinde zabıta ekiplerinin bulduğu içinde 2 bin 101 lira 50 kuruş ve kimlikler bulunan çanta, Afganistanlı aileye teslim edildi.

VAN'ın İpekyolu ilçesinde zabıta ekiplerinin bulduğu içinde 2 bin 101 lira 50 kuruş ve kimlikler bulunan çanta, Afganistanlı aileye teslim edildi. Çantayı alan Abdul Baqi Gul Muhammedi, ekiplere teşekkür etti.

Afganistan'dan 20 gün önce Van'a gelen Abdul Baqi Gul Muhammedi, eşi ve çocukları, Cumhuriyet Caddesi'ndeki İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi'nde gezerken, içinde para olan çantalarını unuttu. Bölgede devriye gezen zabıta ekipleri, çantayı bulup, sahibine ulaşmak için çalışma başlattı. İl Göç İdaresi ile iletişime geçen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, aileye ulaşıp, İpekyolu Belediyesi'ne gelmelerini sağladı. Hazırlanan tutanakla çanta, içindeki kimlik belgeleri ve 2 bin 101 lira 50 kuruş ile aileye teslim edildi. Çantayı alan Abdul Baqi Gul Muhammedi, zabıta ekiplerine teşekkür etti. Van Valiliği'ne yönlendirilin ailenin, geçerlilik tarihleri dolan kimliklerinin de yenilenmesi sağlandı.

Kaynak: DHA
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Cumhuriyet Caddesi, İpekyolu, Zabıta, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ZABITANIN BULDUĞU İÇİNDE 2 BİN 100 LİRA OLAN ÇANTA, SAHİBİ OLAN AFGAN AİLEYE TESLİM EDİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ZABITANIN BULDUĞU İÇİNDE 2 BİN 100 LİRA OLAN ÇANTA, SAHİBİ OLAN AFGAN AİLEYE TESLİM EDİLDİ - Son Dakika
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