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Zabıtanın sıcak yüzü

1 saat önce

Muratlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, bazı temaslarda bulunarak esnafla kucaklaştı.

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Muratlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, bazı temaslarda bulunarak esnafla kucaklaştı.


Zabıta Teşkilatı'nın 193. kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında Muratlı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Özyürek ve Muratlı Kalkındırma ve Girişimci İşadamları Derneği Başkanı Kerem Demir'i ziyaret eden Muratlı Belediyesi Zabıta Müdürü Tolga Ekim, Zabıta Komiseri Umut Gökçe, Büyükşehir Belediyesi Zabıta personelleri Mustafa Gençtürk ve Sezer Kozdibi, günün anısına kuru meyve ve çikolata ikramlarında bulundular.


Zabıta Teşkilatı'nın tarihi ve haftası hakkında bilgi veren Zabıta Müdürü Tolga Ekim, misafirperverlikleri için Başkan Ali Özyürek ve Başkan Kerem Demir'e zabıta personeli adına teşekkür etti. - TEKİRDAĞ

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Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:28 Kaynak: İHA
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