Son Dakika Haberleri: Zabıtanın terazisine el koyduğu kişi, belediye binasına tüfekle ateş açtı
Son Dakika Güncel Haber

Zabıtanın terazisine el koyduğu kişi, belediye binasına tüfekle ateş açtı

2 saat önce

ANKARA'da, zabıta ekipleri tarafından terazisine el konulan A.E, önce Mamak Zabıta Müdürlüğü'ne, ardından da Mamak Belediyesi Başkanlık binasına pompalı tüfek ile ateş açtı.

Zabıtanın terazisine el koyduğu kişi, belediye binasına tüfekle ateş açtı, System.String[]
ANKARA'da, zabıta ekipleri tarafından terazisine el konulan A.E, önce Mamak Zabıta Müdürlüğü'ne, ardından da Mamak Belediyesi Başkanlık binasına pompalı tüfek ile ateş açtı. Tüfekle yaklaşık 5 el ateş eden şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Mamak ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, zabıta ekipleri bir süre önce seyyar tezgah üzerinde simit satan A.E.'nin terazisine el koyarak 100 TL ceza yazdı. A.E, terazisini almak için Mamak Belediyesi'ne geldi. Kesilen 100 TL'lik cezayı ödemeyen A.E, terazisini alamadan belediyeden ayrıldı. Bir süre sonra elinde pompalı tüfekle Mamak Zabıta Müdürlüğü'ne giden A.E, bağırarak etrafa rastgele ateş etmeye başladı. A.E, 3 el ateş ettikten sonra olay yerinden hızla ayrılarak Mamak Belediyesi önüne gitti.
BAŞKANLIK BİNASI ÖNÜNDE 2 EL ATEŞ ETTİ
Saldırgan burada da başkanlık binası önünde havaya 2 el ateş etti ve kesilen 100 TL'lik borcu ödemek istemediğini belirtti. İhbar üzerine hızla olay yerine giden polis ekipleri, şüpheli A.E.'yi elindeki pompalı tüfek ile birlikte gözaltına aldı. Polis, tüfekten çıkan saçmaların Zabıta Müdürlüğü binasında isabet ettiğini ve her iki olayda da herhangi kimsenin yaralanmadığını açıkladı.
Öte yandan, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de olay yerine gelerek konu hakkında bilgi aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:36 Kaynak: DHA
Zabıta, Mamak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani koca, hamile eşini av tüfeğiyle öldürüp intihar etti Otomobiliyle dolaşmaya çıkan genç adam, silahlı saldırıya uğradı! O anlar kamerada Seyir halindeki aracında saldırıya uğradı... O anlar kamerada Bakan Akar, muhalefet partilerini ziyareti sonrası açıklama yaptı: Mükemmel bir yasa için çalışıyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 01:19:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zabıtanın terazisine el koyduğu kişi, belediye binasına tüfekle ateş açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]