Zabıtanın uygulaması aileleri rahatlatıyor

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin okul önlerindeki uygulaması aileleri rahatlatıyor.

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin okul önlerindeki uygulaması aileleri rahatlatıyor.



İzmit Zabıtası tarafından okulların açıldığı ilk günlerde başlatılan okul önlerindeki uygulaması düzenli şekilde devam ediyor. Zabıta ekipleri, özellikle trafik yoğunluğunun fazla olduğu şehir merkezinde Ulugazi ve Hızır Reis, Kuruçeşme'de Kocatepe, Bekirdere'de Mimar Sinan İlkokulu önlerinde öğrencilerin giriş çıkış saatlerinde görev yapıyor.



Öğrencilerin güvenli bir şekilde okula giriş ve çıkışlarını sağlayan zabıta ekiplerinin bu uygulaması en çok velileri rahatlatıyor. Veliler uygulamadan dolayı oldukça memnun olduklarını ifade ederek, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve yetkililere teşekkür etti. Zabıta ekipleri okul etrafında seyyar satıcılar ve dilenciler ile ilgili denetimlerini de titizlikle sürdürüyor. Denetim ve kontrollerin okullar kapanıncaya kadar süreceği ifade edildi. - KOCAELİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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