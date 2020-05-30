Zabıtanın yakaladığı dilenciler: Günde 150-200 lira kazanıyoruz - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da hastane yolunda durdurdukları araç ve kişilere, "Hastaneden çıktım, param yok yolda kaldım" diyerek dilencilik yapan 3 kadın zabıta ekiplerince yakalandı. Kadınlar, günde 150-200 lira para kazandıklarını söyledi.

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