Zabıtaya iletişim ve öfke kontrolü eğitimi verildi. Zabıtaya iletişim ve öfke kontrölü eğitimi verildi. Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı personele iletişim ve öfke kontrolü konularında eğitim verildi. Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği "İletişim ve Öfke Kontrolü" eğitim programı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlendi. Eğitim programına Zabıta Daire Başkanlığına bağlı personeller katıldı. Sosyolog Sibel Koşçu ve Psikolog Ruken Doğan Güzüoğlu'nun katılımlarıyla düzenlenen eğitim programının birinci oturumda, 'İletişim nedir?, iletişim süreci, iletişim çeşitleri, iletişim teknikleri, iletişim ve algı, iletişim ve etkin dinleme' gibi konular üzerinde duruldu. İkinci oturumda ise 'Öfkenin kaynağı, bir duygu olarak öfke, öfke kontrol yöntemleri, nefes egzersizleri' gibi konular üzerinde duruldu. Soru cevap bölümünün ardından eğitim son buldu.