Son Dakika Haberleri: Zabıtaya kızan seyyar satıcı intihara kalkıştı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Zabıtaya kızan seyyar satıcı intihara kalkıştı

2 saat önce

Zabıtaya kızan seyyar satıcı intihara kalkıştıŞANLIURFA - Şanlıurfa'da zabıta ekipleri ile yer konusunda tartışma yaşayan seyyar satıcı tadilat halindeki binanın 7'nci katına çıkarak intihara kalkıştı.

Zabıtaya kızan seyyar satıcı intihara kalkıştı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da zabıta ekipleri ile yer konusunda tartışma yaşayan seyyar satıcı tadilat halindeki binanın 7'nci katına çıkarak intihara kalkıştı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesi'nde meydana geldi. Zabıta ekipleri, tadilatı yapılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası çevresindeki seyyar satıcıları, güvenlik nedeniyle bölgeden uzaklaştırdı. İddiaya göre, İsmail Ç., duruma tepki göstererek uzun yılardır bulunduğu yerinden ayrılmak istemedi. Zabıta ekipleri tarafından telefon aksesuarı satışı yaptığı tezgahı alınarak bölgeden uzaklaştırılan seyyar satıcı, tadilatı yapılan binanın en 6'ncı katındaki pencereden bir ayağını çıkararak intihara kalkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisin güvenlik önlemleri aldığı bina çevresinde itfaiye ekipleri de atlama yatağı yerleştirdi. Sağlık ekiplerinin de hazır beklediği bölgede seyyar satıcının bir anlık dalgınlığından faydalanan bir vatandaş şahsı içeri çekerek intihardan kurtardı.

Gözaltına alınan seyyar seyyar satıcı polis otosuna konularak ifadesi için karakol götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa, Haliliye, Zabıta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çocuklarına içki içirdikleri için gözaltına alınan çift serbest bırakıldı
Kamerun'da parktan kaçan iki aslan 80 inek yedi Çocuğuna içki içirilen baba: Kızımın onlarla kalmasını istemiyorum Güzellik merkezinde 6 saat saçını yaptıran genç kadın, hesabı ödemeden kaçtı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 23:58:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zabıtaya kızan seyyar satıcı intihara kalkıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]