Zabıtaya kızan seyyar simitçi çocuklarını yakmakla tehdit etti - Son Dakika
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Zabıtaya kızan seyyar simitçi çocuklarını yakmakla tehdit etti

05.07.2023 14:26

Afyonkarahisar Belediyesine borcu olan seyyar simitçi, belediye başkanı ile görüşmesinde olumsuz yanıt alınca çocuklarının üzerine benzin döküp ateşe vermeye çalıştı. Polisin zamanında müdahalesiyle faciaya dönmeden engellendi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Zabıtaya kızan seyyar simitçi çocuklarını yakmakla tehdit etti

Seyyar simitçi belediye başkanı ile görüşmesinden olumsuz yanıt alınca akıllara zarar bir protestoya girişti

Çocukları yanmaktan son anda polis kurtardı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Belediyesine borcu olan seyyar simitçi belediye başkanı ile görüşmesinde olumsuz yanıt alınca çocuklarının üzerine benzin döküp ateşe vermeye çalıştı. Olay polisin zamanında müdahalesi ile faciaya dönmeden engellendi.

Olay, Afyonkarahisar Belediyesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, kent merkezinde seyyar simitçi çalışan M.Ç., isimli şahıs zabıta ekiplerinin simit satmasını engellediği gerekçesi ile konuyu görüşmek için sabah saatlerinde Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in yanına gitti. Ancak görüşmede Başkan Zeybek'den olumsuz yanıt alan M.Ç., ardından dışarı çıkıp birkaç dakika sonra elinde benzin bidonu ile tekrar geriye geldi. Bu sırada aşağıda bekleyen 2 çocuğunun üzerine bezin döken adam çocuklarını yakmakla tehdit edip, Başkan Zeybek'ten sorunun çözülmesini istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri M.Ç., ikna edip elindeki çakmağı alıp derdest etmeyi başardı. M.Ç.'yi ekipler daha sonra belediye binası içerisine götürürken, üzerine benzin dökülen 2 çocuk ile karısı polis tarafından koruma altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ederken, şahıs ambulansa alınarak kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, Afyonkarahisar Belediyesi zabıta ekipleri ise olayı görüntülemek isteyen basın mensuplarını engellemeye çalışmaları ise dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: İHA
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