ZABITAYA KIZDI; TÜM SİMİTLERİ SATIN ALDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel ZABITAYA KIZDI; TÜM SİMİTLERİ SATIN ALDI - Son Dakika

ZABITAYA KIZDI; TÜM SİMİTLERİ SATIN ALDI

6 saat önce

ARNAVUTKÖY'de simit satan bir kişinin arabasına el koymak isteyen zabıta memurlarına vatandaşlar engel oldu.

ZABITAYA KIZDI; TÜM SİMİTLERİ SATIN ALDI, System.String[]

ARNAVUTKÖY'de simit satan bir kişinin arabasına el koymak isteyen zabıta memurlarına vatandaşlar engel oldu. Çevrede bulunan bir esnaf, bütün simitleri satın alarak zabıtaların arabaya ve simitlere el koymasının önüne geçti.

Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. 4 zabıta memuru cadde üzerinde el arabasıyla simit satan 18 yaşındaki gence müdahale etmek istedi. Zabıtalar, arabaya el koymak isterken, vatandaşlar zabıta memurlarına tepki gösterdi. Vatandaşlar ile zabıta memurları arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Çevrede bulunan bir esnaf, olay yerine gelerek 'alamazsınız' diye zabıtalara tepki gösterdi. El arabasını zabıtaların elinden alan esnaf, arabada bulunan tüm simitleri satın aldığını söyleyerek, simit satıcısına parasını verdi. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Görüntü Dökümü;

--------------

-Yaşanan tartışma

-Simitleri alan kişi


Arnavutköy, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Albayrak, banka ücret ve komisyonlarının sınırlandırılmasını değerlendirdi
Bu pazarda yok yok! Her şey üçte bir fiyatına satılıyor İBB'nin ulaşım zammına ilginç tepki Türk vatandaşı olan Shane Larkin, ismini değiştirmeyecek

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 18:00:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ZABITAYA KIZDI; TÜM SİMİTLERİ SATIN ALDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]