Zabıtaya stres ve öfke yönetimi eğitimi verildi

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen seminerde Zabıta Müdürlüğü'nde görevli 130 zabıta personeline stres ve öfke yönetimi başta olmak üzere tutanak hazırlamadan çevre kanununa kadar farklı konularda eğitim verildi.



Bağcılar Belediyesi, vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Zabıta Müdürlüğü personeli hizmet içi eğitimlerine bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Bağcılar Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından 8 Ekim-1 Kasım 2019 tarihleri arasında seminer düzenlendi. Meclis Salonu'nda gerçekleşen programa 2 grup halinde 130 zabıta personeli katıldı.



Uzman eğitmenler sunum yaptı



Zabıta personelinin çalışma alanlarındaki iş stresinden kaynaklanan öfke kontrolü, iletişim becerilerini geliştirme ve psikolojik destek amaçlı yapılan seminerde alanında uzman eğitmenler sunum yaptı. Yoğun katılımın yaşandığı seminerde çalışanlara; zabıta yönetmeliği, tebligat kanunu, iş yeri mevzuatı, kabahatler kanunu, belediye kanunu, büyükşehir belediye kanunu, 1608 sayılı kanunu, rapor ve tutanak hazırlama, çevre kanunu, imar kanunu, gecekondu kanunu, tüketici kanunu, 2908 sayılı trafik mevzuatı konuları yanı sıra stres ve öfke yönetimi eğitimleri verildi. Uygulanacak usul ve esaslarla ilgili kuralları anlatan uzmanlar, kendilerine yönlendirilen sorulara da cevap verdi.



"Eğitimlerimiz farklı başlıklarla devam edecek"



Seminerde özellikle zabıta personeline öfke kontrolünün nasıl olması gerektiği anlatıldı. Stres ve öfke oluşumunun sebeplerinin neler olduğu ve ortaya çıkan sonucun olumlu olumsuz yönleri değerlendirildi. Öfke ve stresin hayatın bir parçası olduğu ancak bununla baş etmenin mutlaka öğrenilmesi gerektiği belirtildi. Hizmet içi eğitimi önemsediklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da "Görevini en iyi şekilde yapan zabıta ekibimiz eğitimle birlikte vatandaşlarımızla arasındaki bağı güçlendirecek. Zabıta Müdürlüğü personelimize eğitimlerimiz önümüzdeki günlerde farklı başlıklarla devam edecek" dedi. - İSTANBUL