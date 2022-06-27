Zabıtaya tekme tokat saldırdılar...O anlar kamerada - Son Dakika
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Zabıtaya tekme tokat saldırdılar...O anlar kamerada

27.06.2022 11:42

Zabıtaya tekme tokat saldırdılar.

Zabıtaya tekme tokat saldırdılar...O anlar kamerada

Zabıta aldığı darbe ile yere yığıldı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde zabıta ekipleri ile bir grup vatandaş arasında tartışma yaşandı. Olay esnasında öfkelenen vatandaşlar zabıtalara tekme tokat saldırdılar. O anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Karasu ilçesi sahil kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup vatandaş ile zabıta ekipleri arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede yerini kavgaya bırakan olay esnasında vatandaşlar, zabıtalara tekme tokat saldırdı. Kavga esnasında gençlerden birisi ise zabıtayı uçan kafa darbesi ile yere yığdı. Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesi ile son buldu.

Olay anı ise saniye saniye cep telefonu ile kaydedilirken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zabıtaya tekme tokat saldırdılar...O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zabıtaya tekme tokat saldırdılar...O anlar kamerada - Son Dakika
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