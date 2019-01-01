Zabta Ekiplerinden Yılbaşı Denetimi

Van'da zabıta ekipleri yılbaşı nedeniyle muhtelif eğlence merkezleri ile kafeteryalarda denetim yaptı.

Van'da zabıta ekipleri yılbaşı nedeniyle muhtelif eğlence merkezleri ile kafeteryalarda denetim yaptı.



Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri 2019 yılına sayılı saatler kala vatandaşların yoğun olarak bulunduğu birçok eğlence merkezinde denetim yaptı. Yılbaşı eğlencesi düzenleyecek olan işletmelerde ruhsat, temizlik ve kurallara uygunluk konusunda çalışma yapan ekipler eksikleri olan mekanlara uyarılarda bulundu. Gece geç saatlere kadar birçok noktada denetimlerini sürdüren ekiplerin çalışmaları, işletme sahipleri ve müşterilerden de büyük takdir topladı. Yapılan denetimlerde, küçük eksiklikler dışında olumsuz bir olaya rastlanılmadığı belirtildi.



Denetimlerde herhangi bir olumsuzluk yaşamadıklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Osman Sevinç, "Van Vali Vekili ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Sinan Arslan'ın talimatları ile yılbaşında eğlence merkezlerine yönelik hijyen denetimleri gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik bir ortamda yeni yılı karşılaması için 25 kişilik ekibimizle yürüttüğümüz çalışmalar, işletme sahipleri ve vatandaşlarımız tarafından da olumlu karşılanıyor. Şehirde rutin olarak gerçekleştirdiğimiz denetimler gece geç saatlere kadar devam edecek. Tüm halkımızın yeni yıllarını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - VAN

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