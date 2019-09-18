Zabun: "Ahilik, kardeşliğin ve iyi ahlakın en güzel örneklerinden birisidir"

Ahilik Haftası Kahramanmaraş'ta düzenlenen çeşitli etkinlerle kutlandı.



Demokrasi Meydanındaki programda konuşan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, ahilik geleneğinin, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, iyi ahlakın en güzel örneklerinden birisi olduğunu söyledi. Ahiliğin asırlar öncesinden bugüne ulaştığını, yeni nesillerin yoluna ışık tuttuğunu ifade eden Zabun, "13. Yüzyılda, Anadolu'da temelleri atılan ahilik, ekonomik ve ticari faaliyetlerin yürütülmesinde iyi ahlak, doğruluk, kardeşlik, yardımseverlik gibi toplumsal değerleri esas almaktadır. Esnaf ve sanatkarlığı, meslek ahlakı, olgun kişilik, doğruluk ve tevazuyla harmanlayan ahilik kültürü, Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin sosyal ve ekonomik yaşamında etkili rol oynamıştır. Anadolu'nun Türkleşmesi ve Müslümanlaşmasına manevi mimar olarak büyük katkı sağlayan ahilik, günümüzde de ilham kaynağı olmaya devam etmektedir" dedi.



Kökleri bin yıl öncesine kadar dayanan ahi birliklerinin, özellikle Anadolu'da göçebe Türk boylarının yerleşik hayata geçmesi ve Müslümanlaşmasını sağlayarak birçok önemli işlev üstlendiğini hatırlatan Zabun, "Bugün de, Ahilik teşkilatı, esnaf ve sanatkarları ahlaki ve felsefi prensipler etrafında birleştirerek, Anadolu'da birlik, beraberliğin ve refahın sağlanmasına, toplumsal düzenin tesis edilmesine öncülük etmiştir. Türkiye'nin köklü geçmişiyle, kültürel ve tarihi zenginlikleriyle, uygarlıklar beşiği Anadolu'muzun nadide şehri; ülkemizin sanayi üretimine ve ihracatına çok önemli katkılar sağlayan Kahramanmaraş'ta, bu geleneğin içtenlikle sürdürülüyor olması bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Bu kültürü, gelecek nesillere bırakacağımız büyük ve zengin bir miras olarak değerlendirmekteyiz. Dürüst ve çalışkan girişimcilerimizle Türkiye'nin gücüne güç katmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Esnafımız, tüccarımız, sanayicimiz, kadim kentimizin kalkınmasında öncü olmak, insanımıza daha modern, daha güçlü bir şehir ve daha yüksek bir yaşam kalitesi sunmak adına; hiç durmadan üretim ve ticaretini artırmak gayretindedir. Bu gayretle birlikte, ahilik geleneğimiz, karmaşık iş dünyası dinamikleri içerisinde bizlere adeta yol göstermekte, ışık tutmaktadır" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ