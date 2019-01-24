Zabun;"Ekonomik Sorunların Çözümü Yatırım Üretim ve İhracattır"

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, kalkınma ajanslarının, bölgesel kalkınma ve bölgesel işbirliği adına çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, kalkınma ajanslarının, bölgesel kalkınma ve bölgesel işbirliği adına çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.



Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA)'nın 2019 Yılı Mali Destek Programları Tanıtım Toplantısı'nda konuşan KMTSO Başkanı Serdar Zabun, ekonomik ve sosyal gelişim için yatırım, üretim ve ihracatın güçlendirilmesinin şart olduğunu söyledi.



Zabun, "Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini güçlendirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak, yerel potansiyeli harekete geçirmek hedefiyle çalışmalarını sürdüren Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın faaliyetleri, şehrimiz ve iş dünyamız için çok büyük önem arz etmektedir. Ülkemizin ve bölgemizin, ekonomik ve sosyal gelişimi, cari açık, işsizlik, enflasyon gibi ana ekonomik sorunlarına çözüm üretebilmesi için en önemli üç unsur yatırım, üretim ve ihracattır. Nitelikli üretim ve ihracat yapısının oluşturulması, Türk emeği ve Türk sermayesinin gelişmesi, millileşme ve yerlileşme politikasının genişlemesi, ekonomimizin temel sorunlarına yönelik köklü çözümlerden bazılarıdır. İş dünyası olarak bizler de, bu anlayışla, çalışmalarımızı sürdürüyor, ülkemize ve milletimize olan inanç ve güvenle yatırıma, üretime devam ediyoruz" dedi.



Dürüst ve çalışkan girişimcileri sayesinde, Kahramanmaraş'ın Türkiye ekonomisinin temel taşlarından birisi haline geldiğini söyleyen Zabun, kentin sanayisiyle, ticaretiyle, ihracatıyla çok önemli bir kalkınma modeli oluşturduğunun altını çizdi.



Zabun, konuşmasını şöyle sürdürdü;



"Bölgemizin; sanayi, tarım, teknoloji, ticaret, taşımacılık ve turizm alanlarında gelişimi bakımından, bugün tanıtımı yapılacak olan mali destek programlarının hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İmalat sanayisine yönelik mesleki eğitimin geliştirilmesi, bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması, seracılığın geliştirilmesi gibi destek programları, inanıyorum ki, bu alanlardaki mevcut potansiyeli hareketlendirecek ve ekonomiye kazandıracaktır" - KAHRAMANMARAŞ

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