Zach Auguste, Panathinaikos'a geri döndü - Son Dakika

Zach Auguste, Panathinaikos'a geri döndü

Yunanistan'ın Panathinaikos Basketbol Takımı, son iki sezonda Galatasaray Doğa Sigorta forması giyen Zach Auguste'u kadrosuna kattı.

Yunanistan'ın Panathinaikos Basketbol Takımı, son iki sezonda Galatasaray Doğa Sigorta forması giyen Zach Auguste'u kadrosuna kattı.

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Panathinaikos Kulübü, 2017-2018 sezonunda da takımda yer alan 27 yaşındaki ABD'li pivot ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Auguste ise sarı-kırmızılı camiaya teşekkür ederek, " Türkiye'nin saygın ve tanınmış bir kulübünün parçası olmak beni gururlandırıyor. Galatasaray hep benim bir parçam olacak." ifadelerini kullandı.

Auguste, Galatasaray Doğa Sigorta ile bu sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 23 maçta 12,4 sayı, 6,7 ribaunt ve 1,4 asist ortalamaları yakalamıştı.

Panathinaikos, Galatasaray, Yunanistan, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 13:07 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Zach Auguste, Panathinaikos'a geri döndü - Son Dakika Spor
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