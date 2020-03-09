Zafer Aktaş'a Samsunla öğrenciden anlamlı tebrik - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zafer Aktaş'a Samsunla öğrenciden anlamlı tebrik - Son Dakika

Zafer Aktaş'a Samsunla öğrenciden anlamlı tebrik

6 saat önce

Samsunlu bir öğrenci, çalışmalarını çok beğendiği Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a tebrik kartı gönderdi.

Zafer Aktaş'a Samsunla öğrenciden anlamlı tebrik, System.String[]

Samsunlu bir öğrenci, çalışmalarını çok beğendiği Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a tebrik kartı gönderdi.


Adana'da yaklaşık 15 ay önce göreve başlayan Zafer Aktaş, bu dönemde bir çok başarılı operasyona imza atarak adından söz ettirdi. Sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem veren Müdür Aktaş, birçok okula ve engelli öğrencilere yardım yapılmasını sağladı. Aktaş'ın bu etkinliklerini basından takip eden Samsunlu Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencisi Hayrunnisa İnan, beğenisini anlatan bir tebrik kartı yazıp kendisine gönderdi. Aldığı bu sürpris tebrik kartını görünce duygulanan Aktaş da öğrenciye teşekkür mektubu yazıp yanında hediyeler gönderdi. - ADANA

Zafer Aktaş, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:08 Kaynak: İHA
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