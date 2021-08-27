Zafer Bayramı Coşkusunu Hep Birlikte Yaşayalım - Son Dakika
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Zafer Bayramı Coşkusunu Hep Birlikte Yaşayalım

Zafer Bayramı Coşkusunu Hep Birlikte Yaşayalım

27.08.2021 18:42

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 99. Yıl dönümü nedeni ile Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen "Zafer Bayramı Konseri" ile Hüseyin Turan Çanakkaleliler ile buluşacak.

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 99. Yıl dönümü nedeni ile Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen "Zafer Bayramı Konseri" ile Hüseyin Turan Çanakkaleliler ile buluşacak.

Zafer Bayramının coşkusunu hep birlikte yaşamak için 30 Ağustos 2021 Pazartesi Özgürlük Parkı'nda düzenlenecek olan Hüseyin Turan konserine tüm kentlilerimiz davetlidir.

27. 08. 2021 16: 46

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Zafer Bayramı Coşkusunu Hep Birlikte Yaşayalım - Son Dakika


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