Zafer Bayramı Coşkusunu Hep Birlikte Yaşayalım

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 99. Yıl dönümü nedeni ile Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen "Zafer Bayramı Konseri" ile Hüseyin Turan Çanakkaleliler ile buluşacak.

Zafer Bayramının coşkusunu hep birlikte yaşamak için 30 Ağustos 2021 Pazartesi Özgürlük Parkı'nda düzenlenecek olan Hüseyin Turan konserine tüm kentlilerimiz davetlidir.

27. 08. 2021 16: 46