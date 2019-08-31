- Zafer Bayramı Edip Akbayram konseriyle coşkuyla kutlandı

On binler Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu

Başkan Böcek: " Emine Bulut'lara sahip çıkacağız. Vatandaşlarımızın dertlerine derman olacağız"

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yıldönümünü on binlerin akın ettiği Cumhuriyet Meydanında Edip Akbayram konseri ile kutladı. Başkan Muhittin Böcek, "97 yıl önce bugün bağımsızlığımızı ve devlet olmamızı sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi kahraman gazilerimizi rahmetle minnetle anıyorum" diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Büyük Taarruz'un 97. yıldönümünde on binlerce Antalyalıyı, Cumhuriyet Meydanında Edip Akbayram konserinde buluşturdu. Zafer Bayramı ünlü sanatçının söylediği şarkılarla büyük bir

coşku içinde kutlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Cumhuriyet İçin Antalya El Ele Platformu işbirliğinde düzenlenen konsere Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, İYİ Parti Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın, Atatürkçü Düşünce Derneği Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş, sivil toplum örgütü temsilcileri ve on binlerce vatandaş katıldı. Türk bayrakları ile donatılan Cumhuriyet Meydanını hınca hınç dolduran Antalyalılara seslenen Büyükşehir Belediye Başkan Muhittin Böcek, "97 yıl önce bugün bağımsızlığımızı ve devlet olmamızı sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle, anıyorum. Önlerinde saygıyla eğiliyorum. 6 Mart'ta Atatürkümüzün Antalya'ya gelişinde buradan söylemiştim. 31 Mart seçimlerinde gönüllerin ittifakıyla, desteklerinizle eğer ki Antalya da Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini verirseniz hep birlikte bu meydanlarda buluşacağız demiştik" dedi.

"Emine Bulut'lara sahip çıkacağız"

Mazbatasını alalı 144 gün olduğunu ifade eden Başkan Böcek, "İnşallah hep birlikte bu beş yıllık süreç içerisinde çalmadan çaldırmadan, haksızlığa uğrayan bütün vatandaşlarımın hakkını geriye vererek, kimsesizlerin kimsesi olacağız. Emine Bulut'lara sahip çıkacağız. Vatandaşlarımızın dertlerine derman olacağız. Bize oy veren vermeyen herkese hizmet edeceğiz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın mutlu olması, gençlerimizin hayata umutla bakabilmesi için çalışacağız. Ben Sen Yok Biz Varız Biz Birlikte Yaparız. 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun. Ne Mutlu Türküm Diyene" şeklinde konuştu.

"Antalya Türkiye'ye örnek oldu"

Atatürkçü Düşünce Derneği Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş da halkın bayramını kutlayarak, "30 Ağustos Türk ulusunun şanlı bir zaferidir. Burada Türkiye'ye örnek olacak bir kalabalık var. Bu büyük sahiplenme için başta Antalyalılara ve bu geceyi düzenleyen Başkan Muhittin Böcek'e çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Konserde, vatandaşlar boşandığı kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut da unutmadı ve ellerindeki dövizlerle kadına şiddeti protesto etti. Konser öncesinde sahneye çıkan protokol üyeleri de Emine Bulut için pankart açtı. "Kadın Şiddetine Dur de" yazılı dövizler taşıyarak kadın cinayetlerine tepki gösterdi. Bu anlamlı hareket meydanda büyük alkış aldı.

Edip Akbayram'dan muhteşem konser

Ellerinde Türk Bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı'na akın eden Antalyalılar, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Edip Akbayram konseri ile unutulmaz bir gece yaşadı. Sanatçı, en güzel parçalarını Antalyalılar için seslendirdi. Usta sanatçı, "En onurlu bayramlarımızdan bir tanesinde sizlerle olmaktan çok mutuyum. Bizlere bu Cumhuriyeti sunan dünyanın en büyük devrimcisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını sevgiyle anıyorum" diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, günün anısına Edip Akbayram'a Atatürk tablosu ve çiçek takdim etti.