Zafer Bayramı'nda tırmanış yapıp, kayalıklara maske taktılar - Son Dakika

AKSARAY'da, Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği üyeleri 30 Ağustos Zaferi'nin 98'inci yılı nedeniyle Hasan Dağı zirvesine çıkıp, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek için kayalıklara sembolik olarak maske taktı.

Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği üyeleri, Zafer Bayramı nedeniyle Hasan Dağı'nın zirvesine 'trekking' etkinliği düzenledi. Yürüyerek 3 bin 268 metredeki zirveye ulaşan 12 kişilik dağcı ekibi, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek içinde kayalıklara sembolik olarak maske taktı.