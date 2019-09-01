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Zafer bayramı'nı zirvede kutladılar

5 saat önce

MERSİN Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü (MEDADİK), 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeni ile Alaca Zirvesi Zafer Tırmanışı gerçekleştirdi.

Zafer bayramı'nı zirvede kutladılar, System.String[]
MERSİN Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü (MEDADİK), 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeni ile Alaca Zirvesi Zafer Tırmanışı gerçekleştirdi. Aladağlar'da 3 bin 588 metredeki Alaca zirvesine ulaşan dağcılar, Türk bayraklarını açtı.
MEDADİK Başkanı Gülperen Demirçelik koordinasyonunda dernek üyeleri 2 günlük Alaca Zirvesi Zafer Tırmanışı nedeni ile araçlarla önce Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Çukurbağ köyündeki Emli Vadisi'nde bulunan kamp alanına gitti. Burada çadırlarını kuran 20 kişilik MEDADİK üyeleri dinlenmelerinin ardından sabahü karşı saat 03.00'te buradan MEDADİK Yönetim Kurulu Üyesi Yenal Gürsu Abayaz'ın liderliğinde ve Hasan Ünüvar'ın artçılığında  harekete geçti.
Zorlu ve sarp rotadan geçerek Aladağlar'da 3 bin 588 metredeki Alaca Zirvesi'ne ulaşarak  beraberlerinde getirdikleri Türk bayraklarını ve kulüp flamalarını açtı.
MEDADİK Yönetim Kurulu Üyesi Yenal Gürsu Abayaz'ın günün anlam ve önemine yönelik yaptığı kısa konuşmanın ardından dernek üyesi dağcılar  daha sonra da saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okuduktan sonra yeniden Emli Vadisi'ndeki kamp alanına döndü.


Zafer Haftası, Aladağlar, Alaca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:16 Kaynak: DHA
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