Zafer Bayramı Nilüfer'de törenle kutlandı - Son Dakika

Zafer Bayramı Nilüfer'de törenle kutlandı

Tarihin en büyük zaferlerinden Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 98. yılı Nilüfer'de gurur ve coşku ile kutlandı.

Zafer Bayramı Nilüfer'de törenle kutlandı, System.String[]

Tarihin en büyük zaferlerinden Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 98. yılı Nilüfer'de gurur ve coşku ile kutlandı. Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "30 Ağustos, Türk milletini sömürge durumuna düşmekten kurtaran ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağlayan bir zaferdir" dedi.

Kurtuluş Savaşı'nı zaferle taçlandıran, devrimlerin önünü açan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 98. yılı Nilüfer'de büyük coşkuyla kutlandı. Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni, koronavirüs pandemisi nedeniyle az katılımla ve önlemler altında yapıldı.

Sosyal mesafe korunarak Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, CHP PM Üyeleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Orhan Sarıbal, CHP Bursa Milletvekilleri Erkan Aydın ve Yüksel Özkan, CHP İl Sekreteri Turgut Özkan ile CHP İl ve ilçe yöneticileri, İYİ parti yöneticileri, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, gaziler ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in Atatürk Anıtı'na çelenk koyması ile başlayan törende, kurum ve kuruluşların da çelenklerini sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende konuşma yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Türkiye Cumhuriyeti'nin, her etnik kökenden ve inançtan vatanseverlerin omuz omuza savaştığı bir özgürlük mücadelesi ile kurulduğunu belirterek şöyle devam etti: "Bu özgürlük mücadelesinin kaderini belirleyen dönüm noktası ise, bundan tam 98 yıl önce yaşanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi oldu. Mustafa Kemal'in başkumandanlığında 26 Ağustos'ta başlayıp, 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da zaferle sonuçlanan bu savaş, ulusumuzun kaderini belirledi. Bu zaferle Kurtuluş Savaşımız başarıya ulaşmış, silahlı mücadele devri kapanırken, diplomatik mücadele süreci başlamıştır."

Erdem, Nilüfer Belediyesi olarak 30 Ağustos'u daha geniş katılımla, görkemli törenlerle kutlamak istediklerini, ancak bu yıl pandemi tedbirleri kapsamında, kitleleri biraraya getirecek etkinliklere kısıtlama getirildiği için böyle az katılımlı bir tören düzenlediklerini söyledi. Başkan Erdem, "Bizler biraraya gelemesek de, Atatürk'e ve onunla birlikte bu özgürlük savaşını veren silah arkadaşlarına duyduğumuz saygı ve sevgi her geçen gün artıyor. Bizler bugün Dumlupınar'da tarihin akışını değiştiren o cesaret ve inancın önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor ve Cumhuriyet kazanımlarına her zaman sahip çıkacağımızı ifade ediyoruz. 30 Ağustos, Türk milletini sömürge durumuna düşmekten kurtaran ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağlayan bir zaferdir. Büyük zaferin 98. yılında ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve bütün şehitlerimizi şükranla, saygıyla anıyorum" diye konuştu.

Törende konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık da başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlere, kazandıkları bu zafer için, huzurlarında daima minnetle ve saygıyla eğildiklerini belirterek "Bize bıraktıklarını ilelebet koruyacağımıza da burada söz veriyoruz, ant içiyoruz" dedi. Karabıyık, "Ne olursa olsun sosyal mesafe koşullarında biz bayramımız en iyi şekilde kutlarız ve her zaman da kutlayacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

CHP PM Üyeleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu da yaptığı konuşmada 30 Ağustos'un büyük bir bayram olduğunu belirterek "Çünkü bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun silahlı aşamasının bittiği, meydanlarda zaferin ilan edildiği gün bugün" dedi. Büyük Zafer'in çok büyük zorluklar altında mücadele verilerek kazanıldığını söyleyen Kayışoğlu, "Bu büyük zaferin yıldönümünde pandemi gerekçesiyle kutlamaların engellenmeye çalışılmasını da doğru bulmuyorum. Atatürk ve silah arkadaşları dönmemek üzere yola çıktılar, ölümü göze alarak bize çağdaş bir ülke bırakmak için mücadele ettiler. Biz de biraz olsun tedbirlerimizi artırarak bu büyük zaferi layıkıyla kutlayabiliriz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Emperyalizmin kuşattığı bu topraklarda Mustafa Kemal ve arkadaşlarının büyük bir mücadele vererek bizi özgürlüğe kavuşturduğunu söyleyen CHP PM Üyesi Orhan Sarıbal da "Bugün biz 98 yıl geriye gidip o kahramanlara selam gönderebiliyorsak, onların bize bıraktığı bu emanete sahip çıkmamızın yolu onların verdiği mücadelenin benzerini vermek olmalıdır. Demokrasi ve dayanışmayla, beraberce bu mücadeleyi sürdürerek Atatürk Cumhuriyeti'ne, sonuna kadar sahip çıkmalıyız" diye konuştu.

Pandemi nedeniyle Zafer Bayramı'nın yıldönümünde kutlamalara kısıtlama getirildiğine dikkat çeken CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın da, bu kısıtlamayla başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve milli mücadelede canları pahasına yer alanlara saygısızlık yapıldığını söyledi. Aydın, bugün burada bu törenleri yapabiliyorsak bu unvanlarla bu gök kubbe altında özgür bağımsız bir şekilde yaşayabiliyorsak isimsiz nice şehidin ve Atatürk'ün sayesinde" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan da konuşmasında herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Herkesi CHP Nilüfer İlçe örgütünün 30 Ağustos yürüyüşüne davet eden Özkan, bayram coşkusuna gölge düşmemesi için salgınla mücadele kurallarına uyulması çağrısında bulunarak "33 yılını halk sağlığına adamış bir hekim olarak düzenlenen törenlere katılanlardan sosyal mesafeye ve maske takmaya özen göstermelerini, uyarıları dikkate almalarını rica ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından tören Nilüfer Bando'nun gösterisi ile devam etti. Törene katılanlar bandonun çaldığı marşlara alkışlarla ve zaman zaman da dansla eşlik etti. - BURSA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 13:26 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zafer Bayramı Nilüfer'de törenle kutlandı - Son Dakika

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