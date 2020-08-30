Zafer Bayramı'nın 98'inci yılında 98 gönüllüden kan bağışı - Son Dakika

Zafer Bayramı'nın 98'inci yılında 98 gönüllüden kan bağışı

ELAZIĞ - Elazığ'da 30 Ağustos Zafer Bayramının 98'nci yıl dönümü nedeniyle 98 gönüllü kan bağışında bulundu.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Genç Kızılay ve gönüllüleri kan bağışında bulundu. Zafer Bayramının 98'nci yıl dönümü münasebetiyle 98 kişilik ekiple kan bağışında bulunmak isteyen gönüllüler öğretmenevi önünde bulunan kan bağış noktasına geldi.Burada formlarını dolduran gönüllüler daha sonra kan bağışında bulundu. Genç Kızılay ekipleri, Elazığ'lı vatandaşların da kan vermeye gelmelerini talep etti.

Bugün dünyanın en büyük destanlarından bir tanesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramını idrak ettiklerini belirten Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, "Genç Kızılay Elazığ şubesi ve gönüllülerle beraber yapmış oldukları programda Zafer Bayramının 98'nci yıl dönümü olması sebebiyle 98 gönüllü ve genç kardeşimizle kan bağışı kampanyasında bulundular. 30 Ağustos Zafer Bayramında yurdumuzun düşman işgalinden tamamen kurtuluşunun 98'nci yılını tüm Türkiye'de idrak edilerek bütün şehitlerimize ve gazilerimize şükranlarımı arz ediyorum. Vatan topraklarını bugüne kadar savunulmasında bugüne kadar bayrağımızın dalgalanmasında canlarını feda eden şehitlerimize rahmet gazilerimize de şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

98 gönüllü ve Genç Kızılay olarak kan bağışında bulunacaklarını ifade eden Genç Kızılay Başkanı Fatih Bozkurt, "Bu anlamlı günde canları pahasına yurdumuzu koruyan ve müdafaa eden büyüklerimizi bizde kanlarımızı vererek onların yolunda küçükte olsa bir bağışta bulunmak istedik. Tüm halkımızı kan bağışına desteğe bekliyoruz" diye konuştu.