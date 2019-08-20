Son Dakika Haberleri: Zafer Bayramı Turnuvası'nda Süper lig takımları sahne alacak
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Zafer Bayramı Turnuvası'nda Süper lig takımları sahne alacak

1 saat önce

Kayseri OSB Atletikspor tarafından 27 Ağustos Salı günü düzenlenecek olan Zafer bayramı U-13 Futbol Turnuvası, Süper lig ekipleri Demir Grup Sivasspor, İstikbal Mobilya Kayserispor ve MKE Ankaragücü takımlarının katılımı ile oynanacak.

Zafer Bayramı Turnuvası'nda Süper lig takımları sahne alacak, System.String[]
Kayseri OSB Atletikspor tarafından 27 Ağustos Salı günü düzenlenecek olan Zafer bayramı U-13 Futbol Turnuvası, Süper lig ekipleri Demir Grup Sivasspor, İstikbal Mobilya Kayserispor ve MKE Ankaragücü takımlarının katılımı ile oynanacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Kayseri OSB Atletikspor tarafından dostluk futbol turnuvası düzenlenecek. Turnuvaya OSB Atletikspor'un yanı sıra Süper lig ekipleri İstikbal Mobilya Kayserispor, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü takımlarının altyapıları katılacak. Organize Sanayi Stadı'nda 27 Ağustos Salı günü 13.30'da başlayacak turnuva ile ilgili olarak OSB Atletikspor'dan şu açıklama yapıldı;

"Sporun birleştirici gücüyle gençlerimizde 'bağımsızlık, vatan sevgisi ve mücadele' bilinci oluşturmak amacıyla, Kayseri OSB Teknik Koleji ve Kayseri Atletik Spor Kulübü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen 'Zafer Bayramı U-13 Futbol Turnuvası' Süper Lig temsilcileri Demir Grup Sivasspor, İstikbal Mobilya Kayserispor ve MKE Ankaragücü'nün katılımıyla 27 Ağustos'ta yapılacaktır. Turnuvanın dostluk ve kardeşlik havasında sportmence geçmesini diliyor, tüm takımları şimdiden tebrik ediyoruz." - KAYSERİ
Zafer Bayramı, Kayseri, OSB, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:14 Kaynak: İHA
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