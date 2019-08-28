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Zafer Bayramı U-13 Futbol Turnuvası tamamlandı

37 dakika önce

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Zafer Bayramı U-13 Futbol Turnuvası" Kayseri OSB Teknik Koleji ve Kayseri Atletik Spor Kulübü ev sahipliğinde Süper Lig temsilcileri Demir Grup Sivasspor, İstikbal Mobilya Kayserispor ve MKE Ankaragücü'nün katılımıyla OSB...

Zafer Bayramı U-13 Futbol Turnuvası tamamlandı, System.String[]

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Zafer Bayramı U-13 Futbol Turnuvası" Kayseri OSB Teknik Koleji ve Kayseri Atletik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü ev sahipliğinde Süper Lig temsilcileri Demir Grup Sivasspor, İstikbal Mobilya Kayserispor ve MKE Ankaragücü'nün katılımıyla OSB Stadyumu'nda gerçekleştirildi.


Sporun birleştirici gücüyle gençlerde "bağımsızlık, vatan sevgisi ve mücadele" bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen turnuva tek maç eleminasyon sistemine göre oynandı. Turnuvada Kayseri Atletik, Demir Grup Sivasspor, İstikbal Mobilya Kayserispor ve MKE Ankaragücü takımları mücadele etti. Turnuvanın en değerli oyuncusu İ.M. Kayserispor'dan Cesur Saitow, en iyi kalecisi D.G. Sivas'spor'dan Enver Emir Yılmaz seçildi.


Oynanan maçların sonuçları şöyle:


"K.OSB Teknik Koleji Atletik: 0-İstikbal Mobilya Kayserispor: 1


Demir Grup Sivasspor: 2-MKE Ankaragücü: 0


Kayseri OSB Teknik Koleji Atletik: 2-MKE Ankaragücü: 3


İstikbal Mobilya Kayserispor: 0-Demir Grup Sivasspor: 2."


Bu sonuçlarla turnuvayı, Demir Grup Sivasspor birinci, İstikbal Mobilya Kayserispor ikinci, MKE Ankaragücü üçüncü, K. OSB Teknik Koleji Atletikspor dördüncü olarak tamamladı. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:30 Kaynak: İHA
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