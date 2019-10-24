Son Dakika Haberleri: Zafer Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı resepsiyonları kaldırıldı
Son Dakika Ekonomi Zafer Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı resepsiyonları kaldırıldı

Zafer Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı resepsiyonları kaldırıldı

12 dakika önce

Yönetmelikte yapılan değişiklik ile Zafer Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenen resepsiyonlar, kabul törenine dönüştürüldü.

Zafer Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı resepsiyonları kaldırıldı, System.String[]

Yönetmelikte yapılan değişiklik ile Zafer Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenen resepsiyonlar, kabul törenine dönüştürüldü.

29 ekim cumhuriyet bayramı, Zafer Bayramı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:44 
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