Zafer Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı resepsiyonları kaldırıldı
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Yönetmelikte yapılan değişiklik ile Zafer Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenen resepsiyonlar, kabul törenine dönüştürüldü.
Yönetmelikte yapılan değişiklik ile Zafer Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenen resepsiyonlar, kabul törenine dönüştürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:44
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