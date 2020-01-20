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Zafer Biryol, Bekir İrtegun ve Uğur Boral'a 'FETÖ'den hapis cezası
6 saat önce
Zafer Biryol, Bekir İrtegun ve Uğur Boral'a 'FETÖ'den hapis cezası
Futbolda 'FETÖ' yapılanmasına ilişkin davada aralarında eski menajer Ersin Güreler, antrenör İsmail Şengül, futbolcu Zafer Biryol, Bekir İrtegun, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç'ın olduğu 6 sanığa 2 yıl birer ay ile 6 yıl 3'er ay arasında değişen hapis cezaları verildi
Dava kapsamında yargılanan 6 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl bir ay ile 6 yıl üç ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:02
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