Zafer Biryol, Bekir İrtegun ve Uğur Boral'a 'FETÖ'den hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Dünya Zafer Biryol, Bekir İrtegun ve Uğur Boral'a 'FETÖ'den hapis cezası - Son Dakika Dünya

Zafer Biryol, Bekir İrtegun ve Uğur Boral'a 'FETÖ'den hapis cezası

6 saat önce

Zafer Biryol, Bekir İrtegun ve Uğur Boral'a 'FETÖ'den hapis cezası

Zafer Biryol, Bekir İrtegun ve Uğur Boral'a 'FETÖ'den hapis cezası, System.String[]

Futbolda 'FETÖ' yapılanmasına ilişkin davada aralarında eski menajer Ersin Güreler, antrenör İsmail Şengül, futbolcu Zafer Biryol, Bekir İrtegun, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç'ın olduğu 6 sanığa 2 yıl birer ay ile 6 yıl 3'er ay arasında değişen hapis cezaları verildi


Dava kapsamında yargılanan 6 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl bir ay ile 6 yıl üç ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

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İsmail Şengül, Zafer Biryol, Uğur Boral, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:02 
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