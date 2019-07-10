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Zafer Çarşısı sokakları yenileniyor

22 dakika önce

Akdeniz Belediyesince, Çankaya Mahallesi'nde bulunan Zafer Çarşısı esnaflarının talebi üzerine, çarşının sokaklarında iyileştirme çalışması başlatıldı.

Zafer Çarşısı sokakları yenileniyor, System.String[]
Çankaya, Akdeniz, Güncel
Akdeniz Belediyesince, Çankaya Mahallesi'nde bulunan Zafer Çarşısı esnaflarının talebi üzerine, çarşının sokaklarında iyileştirme çalışması başlatıldı.

Akdeniz Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın talimatı üzerine, belediyenin fen işleri ekipleri tarafından, her gün yüzlere insanın alışveriş yapmak veya gezmek amacıyla ziyaret ettiği Çankaya Mahallesi Zafer Çarşısı sokaklarında iyileştirme çalışması başlatıldı. Bölge esnafının talepleri doğrultusunda, çarşının sokaklarında bulunan ve zamanla yıpranıp kırılan ve çöken kilit taşları, kaldırım ve bordürler yenilenecek.

Gültak, çarşıyı ziyaret etti, çalışmaları inceledi

Çarşıyı ziyaret eden ve sokaklarda gerçekleşen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Gültak, belediye başkan yardımcılarından bilgi aldı, çarşı esnafının taleplerini, sıkıntı ve önerilerini dinledi. Gültak, seçim öncesi yaptığı ziyaretlerde Zafer Çarşısı esnafının sorunlarını ve taleplerini dinlediğini belirterek, "Zafer Çarşısı'nda faaliyet gösteren esnaflarımızın bize sık sık ilettikleri sorun ve sıkıntıları ortadan kaldırmak için fen işleri ekiplerimiz eliyle bir çalışma başlattık. Bu kapsamda, çarşının yollarında bir takım iyileştirme çalışması yapıyoruz. Çalışma kapsamında, çarşının ortasında kalan alanda ekiplerimiz tarafından peyzaj düzenlemesi de yapılacak. Çalışmalar sona erdiğinde, çarşımızın yollarını yenilemiş olacağız" dedi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:27 Kaynak: İHA
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