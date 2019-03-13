Zafer Çika, Çeşme'de Son Yolculuğuna Uğurlanacak
1 saat önce
İzmir'de geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanarak hayatın kaybeden sanatçı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika yarın Çeşme'de son yolculuğuna uğurlanacak.
İzmir
'de geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanarak hayatın kaybeden sanatçı Demet Akbağ
'ın eşi Zafer Çika yarın Çeşme
'de son yolculuğuna uğurlanacak.
Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Zafer Çika'nın naaşının 14 Mart
Perşembe günü öğle namazını müteakip İzmir Alsancak Hocazade Camii'nden kaldırılıp Çeşme'de defnedileceği öğrenildi. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:07 Kaynak: İHA
Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika'nın Ölümü Sanat Dünyasını Yasa Boğdu
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