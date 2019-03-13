Son Dakika Haberleri: Zafer Çika, Çeşme'de Son Yolculuğuna Uğurlanacak

Zafer Çika, Çeşme'de Son Yolculuğuna Uğurlanacak

1 saat önce

İzmir'de geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanarak hayatın kaybeden sanatçı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika yarın Çeşme'de son yolculuğuna uğurlanacak.

Zafer Çika, Çeşme'de Son Yolculuğuna Uğurlanacak, System.String[]
İzmir'de geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanarak hayatın kaybeden sanatçı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika yarın Çeşme'de son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Zafer Çika'nın naaşının 14 Mart Perşembe günü öğle namazını müteakip İzmir Alsancak Hocazade Camii'nden kaldırılıp Çeşme'de defnedileceği öğrenildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:07 Kaynak: İHA

Demet Akbağ, İzmir, Çeşme, Güncel
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