Zafer Çıka, Trafik Kazası Geçirdi (1)
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Oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çıka, İzmir'in Narlıdere ilçesi Çeşme yolunda geçirdiği trafik kasasında yanındaki arkadaşıyla birlikte yaralandı.
Oyuncu Demet Akbağ
'ın eşi Zafer Çıka, İzmir
'in Narlıdere
ilçesi Çeşme
yolunda geçirdiği trafik kasasında yanındaki arkadaşıyla birlikte yaralandı. 9 Eylül
Hastanesi'ne kaldırılan Çıka'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:02 Kaynak: DHA
Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika Trafik Kazası Geçirdi!
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