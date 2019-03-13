Son Dakika Haberleri: Zafer Çıka, Trafik Kazası Geçirdi (1)

Zafer Çıka, Trafik Kazası Geçirdi (1)

26 dakika önce

Oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çıka, İzmir'in Narlıdere ilçesi Çeşme yolunda geçirdiği trafik kasasında yanındaki arkadaşıyla birlikte yaralandı.

Zafer Çıka, Trafik Kazası Geçirdi (1), System.String[]
Oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çıka, İzmir'in Narlıdere ilçesi Çeşme yolunda geçirdiği trafik kasasında yanındaki arkadaşıyla birlikte yaralandı. 9 Eylül Hastanesi'ne kaldırılan Çıka'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:02 Kaynak: DHA

Çeşme, Narlıdere, İzmir, Demet Akbağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika Trafik Kazası Geçirdi! Erdoğan'ın Fotoğrafının Olduğu Gazeteyi, Otobüsün Merdivenine Seren Şoförün İfadesi Alındı

İngiliz Parlamentosu, Brexit Anlaşması Yine Reddetti Camideki Mesaisini Bitirip Aracına Binen Dilenci, Görenleri Şaşkına Çevirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 00:28:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zafer Çıka, Trafik Kazası Geçirdi (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]