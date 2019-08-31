Zafer coşkusu Onur Akın ve Özlem Özdil konserleri ile taçlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği konserlerde, Onur Akın Mersin merkezde, Özlem Özdil ise Erdemli ilçesinin Sarıkaya Mahallesinde Mersinlilerle buluştu.



Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen iki konsere de Mersinliler yoğun ilgi gösterdi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Özgecan Aslan Barış Meydanında düzenlenen Onur Akın konserine eşi Meral Seçer ile birlikte katıldı ve zafer coşkusunu tüm Mersinlilerle birlikte yaşadı. Konsere, CHP Mersin Milletvekilleri Ali Mahir Başarır ve Alpay Antmen de katıldı.



"Başarısına, her şeyine kefilim"



Sevenlerinin dilinden düşmeyen 'Yağmur Yüreklim' şarkısıyla konserine başlayan Onur Akın, çok sevilen şarkılarını Mersinliler için seslendirdi. Akın, Başkan Seçer için 31 Mart seçimleri öncesinde hazırladığı 'Mersin İçin Vahap Seçer' şarkısını da söyledi. Bayraklar, alkışlar ve ıslıklar eşliğinde tüm dinleyiciler ile birlikte söylenen şarkının ardından Onur Akın, "İnanmadığım bir insana şarkı yapmam. Gerçekten yürekten inandığım için yaptım. Başarısına, her şeyine kefilim" diyerek, Seçer'i sahneye davet etti ve 'Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa' marşını Mersinliler ile birlikte söyledi.



Akın, 30 Ağustos'un en onurlu günlerden biri olduğunu dile getirerek, "Kalbi sevgiden, dostluktan, barıştan, özgürlükten, yaşamdan, insandan, hayattan, tam bağımsızlıktan, özgürlükten, Mustafa Kemal Atatürk'ten yana atan Mersin'in yüzü güne bakanlar gibi, güneşe dönük, aydınlık insanları, bu muhteşem günümüze hepiniz hoş geldiniz. Bizim en onurlu günlerimizden birisi, başlangıç günü Zafer Bayramımız kutlu olsun. Yoksul düşmüş, bitap düşmüş her tarafı işgal edilmiş, yoksul Anadolu halkının onuru için, gururu için, tam bağımsızlığı için ayağa kalkıp şahlandığı, yedi düveli kazma ile kürek ile kovaladığı bir gündür 30 Ağustos" dedi.



"Onur'un güzel sesiyle ziyafet çektikten sonra, evinize gidin ve rahat uyuyun. Mersin emin ellerde"



Başkan Seçer, konserde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin daha çok ilerleyeceğini belirterek, "Her şey çok güzel oldu, çok daha güzel olacak. Seni gördükçe, seni dinledikçe, seninle konuştukça, seni Anadolu olarak hissediyorum. Mükemmel bir insan, mükemmel bir yürek, mükemmel bir yorum, mükemmel bir sanatçı. Seçim müziğimizi de Onur yaptı ve gönülden yaptı. Bize de şans ve başarı getirdi" ifadelerini kullandı.



30 Ağustos Zafer Bayramının önemine vurgu yapan Seçer, "Bugün 30 Ağustos. Kurtuluşun son, kuruluşun ilk adımları. Bugün özgür bir ülkede, Mustafa Kemal'in cumhuriyetinde yaşıyorsak, 30 Ağustos'un da değerini bilmemiz lazım. Bundan 97 yıl önce başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun mücadele arkadaşları bu kadim topraklar uğruna, bu kadim topluluklar uğruna Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle, bu ülkenin kurtuluşu, kuruluşu için bütün renkler mücadele etti. Bundan sonra da mücadele edeceğiz. Çok çalışıyoruz, çok daha fazla çalışacağız. Türkiye'nin dört bir yanında bizleri çok daha güzel günler bekliyor. Azmedeceğiz, sabırla ülke ve insan sevgisiyle çok daha güzel işler yapacağız. Onur'un güzel sesiyle ziyafet çektikten sonra, konserden sonra evinize gidin ve rahat uyuyun. Mersin emin ellerde. Mersin geleceğin parlayan yıldızı. Kültür, sanat, insanlık kenti, kardeşlik kenti, barış kenti Mersin olacak. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum" diye konuştu.



Konserde ayrıca dakikalarca süren havai fişek gösterisi de yapıldı ve o dakikalar, konseri dinlemeye gelen vatandaşlar tarafından cep telefonlarına kaydedildi.



Erdemli'nin Sarıkaya Mahallesi, Özlem Özdil'le zafer coşkusunu yaşadı



Erdemli'nin Sarıkaya Mahallesinde sahne alan Özlem Özdil de Zafer Bayramında binlerce kişiye halk türkülerinden örnekler sunarken, keyifli ve duygu dolu anlar yaşattı. Özlem Özdil, sahnede kendi türkülerinin yanı sıra Aşık Mahzuni Şerif ve Neşet Ertaş gibi ozanlardan da türküler seslendirdi. Konsere, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel ve CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel de katıldı.



Özlem Özdil, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e, böyle anlamlı bir günde kendisini Sarıkaya'da vatandaşlarla buluşturduğu için teşekkür etti.



Konser sonunda Özlem Özdil'e çiçek ve plaket veren Genel Sekreter Yardımcısı Gökbel, Başkan Seçer'in selamını vatandaşlara ileterek, "26 Ağustos'ta başlayan ve bugün taçlanan Zafer Haftası nedeniyle Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak birçok sanat ve spor etkinlikleri yapmaktayız. Bugün de Erdemli Sarıkaya'da çok değerli sanatçımız Özlem Hanımefendi ve ekibiyle bu coşkuya ortak olduk" şeklinde konuştu.



Vatandaşlar ise Zafer Bayramı etkinliklerden dolayı Başkan Seçer'e teşekkürlerini iletti. Konseri dinlemeye gelen Lale Koyuncu, "Mutluyuz, umutluyuz. En güzeli ve en büyük gururumuz da Atatürk'ü anmak, sevgili oğluma Atatürk sevgisini aşılamak" dedi.



İbrahim Karatoban ise alanda binlerce kişinin arasında Zafer Bayramını kutlamanın heyecanını şu cümlelerle aktardı:



"30 Ağustos, ülkemiz için önemli bir tarih. Bu tarihin önemini ve kıymetini bilmemizi sağladığı ve bu tarihin önemini ve kıymetini bize hatırlattığı için Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugünü neşeli ve mutlu yaşamamızı sağladığı için kendisine hürmetlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz." - MERSİN