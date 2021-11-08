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Zafer Günü'nde Şuşa'da şükür namazı kılındı - Son Dakika

Zafer Günü'nde Şuşa'da şükür namazı kılındı

08.11.2021 09:28

- Zafer Günü'nde Şuşa'da şükür namazı kılındı Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı'nda kazanılan zaferin birinci yıldönümü, Şuşa'nın işgalden kurtuluşu ve Zafer Günü dolayısıyla Şuşa'da şükür namazı kılındı.

- Zafer Günü'nde Şuşa'da şükür namazı kılındı

BAKÜ - Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı'nda kazanılan zaferin birinci yıldönümü, Şuşa'nın işgalden kurtuluşu ve Zafer Günü dolayısıyla Şuşa'da şükür namazı kılındı.

Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı'nın kazanıldığı 8 Kasım Zafer Günü kapsamında Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da Yukarı Gövherağa Camii'nde şükür namazı kılındı. Namazda Azerbaycan'ın şehitleri, bölgedeki barış ve huzurun kalıcı olması için dua edildi.

"8 Kasım Zafer Günü"

Daha önce 10 Kasım olarak belirlenen "Zafer Günü", Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümüne denk geldiği için, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Şuşa'nın işgalden kurtarıldığı gün olan 8 Kasım tarihiyle değiştirmişti. Karabağ'ın incisi Şuşa'nın kurtuluşunun savaşın kaderinde belirleyici bir rol oynamıştı. Şuşa'nın işgalden kurtarılması Ermenistan'ın yenilgiye uğramasının ve askeri operasyonların durmasına yol açan en önemli etkenlerden olmuştu. Bu nedenle Aliyev'in kararıyla Zafer Günü, Şuşa'nın kurtuluş günü olan 8 Kasım'a çekilmişti.

"2. Karabağ Savaşı 44 gün sürdü"

Azerbaycan ordusu, 27 Eylül 2020'de Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılması için karşı atağa geçmişti. Azerbaycan ordusunun 44 gün süren ve 10 Kasım'da sona eren operasyonlarında 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köy ermeni işgalinden kurtarılmıştı. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaş Ermenistan'ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından sona ermişti. Ermenistan, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya 10 Kasım'da imza atmıştı.

Ermenistan, Azerbaycan, 10 Kasım, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zafer Günü'nde Şuşa'da şükür namazı kılındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zafer Günü'nde Şuşa'da şükür namazı kılındı - Son Dakika
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