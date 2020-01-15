Zafer Işık Dernekler Platformuyla görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zafer Işık Dernekler Platformuyla görüştü - Son Dakika

Zafer Işık Dernekler Platformuyla görüştü

6 saat önce

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Gemlik'te hemşeri dernekleri tarafından oluşturulan Hemşeri Dernekleri Platformuna konuk oldu.

Zafer Işık Dernekler Platformuyla görüştü, System.String[]

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Gemlik'te hemşeri dernekleri tarafından oluşturulan Hemşeri Dernekleri Platformuna konuk oldu.


Gemlik İnegöllüler Derneğinde yapılan toplantıda ilk sözü alan dönem başkanı Şükrü Deviren, "Sekizinci toplantımız her iki ayda bir başkanımız değişiyor.Dernek sayısı ile katma değer eşit değil. Gemlik'in en geniş platformu hemşeri dernekleri. Burada siyasi veya etnik bir taraf yok. Gemlik'in en büyük avantajı vekili var. Hepimizin amacı Gemlik'e bir şeyler katmak. Gemlik'in Üniversiteye katamadığı, Üniversitenin de Gemlik'e katamadıkları var. Otomobil fabrikasının Gemlik'e kazandırılması önemliydi. Buna alt yapıyı hep beraber hazırlamalıyız" dedi.


Milletvekili Zafer Işık ise, "Üniversite meselesi, ilçe başkanlığı döneminden bu yana takip ettiğim konu. Üniversitedeki öğrenci toplulukları, yönetim ve rektörlükle görüşmeler yaptım. İki müdürlük var, ikisiyle de görüşmeler yaptık. Şu anki rektörlük ayrılıktan yana değil. Biz böyle bir şeye zaten müsaade etmeyeceğimizi belirttik. Fakülte vakıf mantığı ile kuruldu. Borusan ile yaptığımız görüşmelerde, fakülte şartı belirtildi. Hukuk fakültesinin buradan götürülmek istendiği aşikar. Biz hukuk topluluğuna geçmiş dönemde 40 bin TL değerinde kitap aldık. Bu kitapların üniversitede olmadığını gördük.


Bölgede son yaptığımız incelemede, belediye çevre düzenlemesi gibi meseleleri üstleneceğini söyledi. Aydınlatma konularından bahsedildi, dönemin belediye başkanı kağıt üzerinde devretmesi gerektiğini söyledi. Dönemin rektörlüğü kabul etmedi. Kütüphane olayını faal hale getirirsek katkı sağlanır" dedi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:05 Kaynak: İHA
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