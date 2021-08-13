Zafer köyündeki çalışmalar havadan görüntülendi - Son Dakika

Zafer köyündeki çalışmalar havadan görüntülendi
13.08.2021 20:02
Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde meydana gelen sel sonrası enkaz kaldırma ve onarım çalışmaları havadan drone ile görüntülendi.
Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde meydana gelen sel sonrası enkaz kaldırma ve onarım çalışmaları havadan drone ile görüntülendi.
Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde dört gün önce meydana gelen ve yıkıcı etki yaşatan sel sonrası ekipler hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Köyün iki yakasını birbirine bağlayan köprü de yaşanan sel felaketinde yıkıldı. Köyün diğer tarafına geçemeyen vatandaşlar dereye tahta koyarak köyün diğer tarafına ulaşım sağlamaya çalıştı. İş makineleri de dereye inerek selin getirdiği yığınları temizlemeye çalıştı. Havadan drone ile görüntülenen ve çamura bulanan köyde ekipler temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler enerji nakil hatlarını onarıyor.
(Ersin Turan/İHA)
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