ZAFER Kütahya'da bir araya geldi - Son Dakika
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ZAFER Kütahya'da bir araya geldi

6 saat önce

Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) Yönetim Kurulu Toplantısı Kütahya ev sahipliğinde yapıldı.

ZAFER Kütahya'da bir araya geldi, System.String[]

Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) Yönetim Kurulu Toplantısı Kütahya ev sahipliğinde yapıldı.


Dönem Başkanı Uşak Valisi Funda Kocabıyık başkanlığında yapılan toplantıya; Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Manisa Valisi Ahmet Deniz, ZAEFR Genel Sekreteri Veli Oğuz ile diğer yönetim kurulu üyeleri katıldı.


Açış konuşmasını yapan Vali Funda Kocabıyık, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Ajansımızın koordinasyonunda geliştirilen 12 projeden 10'u desteklenmeye hak kazanırken bölgemiz yüzde 83'lük proje başarı oranı ile ülke genelindeki en başarılı bölge olmuştur" dedi.


Toplantıda; 2019 Yılı Sosyal Destek Programı başvuru sonuçları, 2019 Yılı Fizibilite Desteği başvuruları, Proje Havuzu çalışmaları, 2019 Yılı İnsan Kaynakları Politikası Raporu, 2019 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu, 2020 yılı bütçe yetki devirleri, projelerle ilgili talepler ve gelişmeler, iki toplantı arası ajans faaliyetleri, 2019 Yılı Kasım Ayı Gelir ve Gider Cetveli konuları görüşüldü. - KÜTAHYA

Funda Kocabıyık, Kütahya, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:57 Kaynak: İHA
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