Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin tapu işlemleri tamamlandı - Son Dakika

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde kurulan Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin mülkiyetine ait tapu işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin mülkiyetine ait tapu işlemlerini, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Murat Koyak ile birlikte bu gün itibariyle tamamladık. Altıntaş ilçemize ve tüm bölgemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA