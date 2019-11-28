Zafer Organize Sanayi Bölgesi Toplantısı Vali Toraman başkanlığında yapıldı

Toplantıda doğalgaz altyapı durumu, EPDK dağıtım lisansı, elektrik, Devlet Demiryolları ve İller Bankası kapsamında yapılacak çalışmalar ile altyapı çalışmaları görüşüldü. - KÜTAHYA

Toplantıya, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke , İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz , İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Başkanı İsmet Özotraç, Altıntaş Zafer OSB Müdür Vekili Göksel Ilgaz katıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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