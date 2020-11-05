Zafer OSB'de altyapı ihalesi tamam
05.11.2020 16:17
AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi (OSB) birinci etap altyapı yapım işinin, 81 milyon 772 bin TL'lik keşif bedeli ile ihalesinin gerçekleştiğini ifade etti.
AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi (OSB) birinci etap altyapı yapım işinin, 81 milyon 772 bin TL'lik keşif bedeli ile ihalesinin gerçekleştiğini ifade etti.
Başkan Ceyhun, yaptığı açıklamada, "Yasal süreçlerinde tamamlanmasının akabinde altyapı çalışmalarına hızlıca başlanarak Organize Sanayi Bölgemizin altyapısı kısa bir süre içerisinde hazır hale gelecektir. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a, milletvekillerimiz Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yatırımımızın Kütahya'mıza ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA
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