Zafer OSB'de doğalgaz hattı çalışmalarında sona gelindi - Son Dakika

Zafer OSB'de doğalgaz hattı çalışmalarında sona gelindi

03.01.2021 12:31
Zafer OSB'de doğalgaz hattı çalışmalarında sona gelindi, System.String[]

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Zafer OSB'de devam eden doğalgaz hattı yapım çalışmalarını inceleyen Vali Ali Çelik, çalışmaların Ocak ayı sonunda tamamlanacağını söyledi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Zafer OSB'de devam eden doğalgaz hattı yapım çalışmalarını inceleyen Vali Ali Çelik, çalışmaların Ocak ayı sonunda tamamlanacağını söyledi.

Sanayiye doymuş büyük şehirlere yakınlığı ile önemli bir stratejik lokasyona sahip Kütahya'da, Altıntaş Zafer OSB'nin yatırıma uygun hale getirilmesi için başlatılan çalışmalar hızlı bir şekilde sürüyor.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Altıntaş Zafer OSB'de devam eden doğalgaz hattı yapım çalışmalarını inceledi.

Vali Ali Çelik, yaptığı açıklamada, "Doğalgaz hattı yapım çalışmaları kapsamında güzergah açılması, 2 adet PİG istasyonu, vana grupları ve 9,25 kilometre uzunluğunda 8 inç çelik doğalgaz borularının saha dizim ve kaynak çalışmaları tamamlandı. İl Özel İdaresine ait 2 adet ekskavatör ile kanal kazı ve kapatma çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların Ocak ayı sonunda tamamlanarak, doğalgazın Organize Sanayi Bölgemize getirilmesi öngörülüyor" dedi.

Vali Ali Çelik'e İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ile Zafer OSB Müdürü Göksel Ilgaz eşlik etti. - KÜTAHYA

Zafer OSB'de doğalgaz hattı çalışmalarında sona gelindi
Zafer OSB'de doğalgaz hattı çalışmalarında sona gelindi
Zafer OSB'de doğalgaz hattı çalışmalarında sona gelindi
Zafer OSB'de doğalgaz hattı çalışmalarında sona gelindi
Zafer OSB'de doğalgaz hattı çalışmalarında sona gelindi
Zafer OSB'de doğalgaz hattı çalışmalarında sona gelindi

Doğalgaz, Altıntaş, Kütahya, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zafer OSB'de doğalgaz hattı çalışmalarında sona gelindi - Son Dakika Ekonomi


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