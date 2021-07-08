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Zafer OSB'de yeni sanayi yatırımları için çok sayıda firmaya arsa tahsis edildi - Son Dakika

Zafer OSB'de yeni sanayi yatırımları için çok sayıda firmaya arsa tahsis edildi

08.07.2021 11:56
Zafer OSB'de yeni sanayi yatırımları için çok sayıda firmaya arsa tahsis edildi, System.String[]

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Kütahya ve ülke ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağlayacak olan Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) yeni sanayi yatırımları için çok sayıda firmaya arsa tahsis edildiğini belirtti.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Kütahya ve ülke ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağlayacak olan Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) yeni sanayi yatırımları için çok sayıda firmaya arsa tahsis edildiğini belirtti.

Başkan Ceyhun, 565 hektar alana kurulan Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım kararı alan firmalardan bazılarının isimlerini açıkladı.

Sebahattin Ceyhun, "70 bin 532 metrekare arsa tahsis edilen Yuteks Tekstil, iplik ve konfeksiyon ürünleri üretimi için 124 milyon lira yatırım yapacak. Firmanın istihdam taahhüdü bin 400 kişi. 534 bin metrekare arsa tahsis edilen Güneş Plastik ve Kalıp Sanayi Firması otomotiv, beyaz eşya, küçük ev aletleri sektörüne yapacağı parça üretimi için 450 milyon lira yatırım yapacak. Firmanın istihdam taahhüdü 2 bin kişi.21 bin metrekare arsa tahsis edilen Biel yapı, banyo ve vitrifiye ürünleri üretimi için 7 milyon lira yatırım yapacak. Firmanın istihdam taahhüdü 73 kişi.80 bin metrekare arsa tahsis edilen Betareks Metalize İplik ve Ambalaj firması, tekstil ve iplik üretimi için 340 milyon lira yatırım yapacak. Firmanın istihdam taahhüdü bin 150 kişi.31 bin metrekare arsa tahsis edilen Espromc Makine firması, tarım makineleri üretimi için 30 milyon lira yatırım yapacak. Firmanın istihdam taahhüdü 345 kişi. 11 bin metrekare arsa tahsis edilen Zafer Boru Profil firması, yassı çelikten boru ve profil imalatı için 10 milyon lira yatırım yapacak. Firmanın istihdam taahhüdü 145 kişi.150 bin metrekare arsa tahsis edilen Gürsa Oluklu Mukavva ve Ambalaj firması, kağıt ve ambalaj ürünleri üretimi için 370 milyon lira yatırım yapacak. Firmanın istihdam taahhüdü 250 kişi. 11 bin metrekare arsa tahsis edilen Sardunya Orman Ürünleri firması, mobilya üretimi için 15 milyon lira yatırım yapacak. Firmanın istihdam taahhüdü 100 kişi.10 bin metrekare arsa tahsis edilen Asrra Dış Ticaret firması, yatak ve mobilya üretimi için 26 milyon lira yatırım yapacak. Firmanın istihdam taahhüdü 110 kişi.265 bin metrekare arsa tahsis edilen Ant (Tulu) Porselen firması, endüstriyel mutfak ekipmanları ve porselen ürünleri üretimi için 220 milyon lira yatırım yapacak. Firmanın istihdam taahhüdü 2 bin 500 kişi.10 bin metrekare arsa tahsis edilen Mor Plastik firması, mobilya kenar bandı üretimi için 31 milyon lira yatırım yapacak. Firmanın istihdam taahhüdü 110 kişi.11 bin metrekare arsa tahsis edilen Özertaş Kimya Maden firması, manyezit magnezyum oksit tesisi için 5 milyon lira yatırım yapacak. Firmanın istihdam taahhüdü 50 kişi. 11 bin metrekare arsa tahsis edilen Ada Kupa Seramik firması, seramik mutfak ürünleri imalatı için 8 milyon lira yatırım yapacak. Firmanın istihdam taahhüdü 100 kişi.12 bin metrekare arsa tahsisi yapılan ada koltuk firması mobilya imalatı için 20 milyon lira yatırım yapacak. Firmanın yatırım taahhüdü 110 kişi" dedi.

Ceyhun, Zafer OSB'de yatırım kararı alan firmaların önümüzdeki günlerde çalışmalara başlayacağını sözlerine ekledi. - KÜTAHYA

Zafer OSB'de yeni sanayi yatırımları için çok sayıda firmaya arsa tahsis edildi

Organize Sanayi Bölgesi, İstihdam, Yatırım, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zafer OSB'de yeni sanayi yatırımları için çok sayıda firmaya arsa tahsis edildi - Son Dakika Ekonomi


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