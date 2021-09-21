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Zafer Parti'li Çelik'in "Suriyeliler saldırdı" yalanı tutmadı - Son Dakika

Zafer Parti'li Çelik'in "Suriyeliler saldırdı" yalanı tutmadı

21.09.2021 16:09

Zafer Parti'li Çelik'in "Suriyeliler saldırdı" yalanı tutmadı Hatay'da Suriyeliler'in saldırına uğradığını iddia eden Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yelda Döne Çelik'in yalan söylediği ortaya çıkınca ihraç talebiyle disipline sevk edildi Suriyeliler'in yoğun olarak yaşadığı...

Zafer Parti'li Çelik'in "Suriyeliler saldırdı" yalanı tutmadı

Hatay'da Suriyeliler'in saldırına uğradığını iddia eden Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yelda Döne Çelik'in yalan söylediği ortaya çıkınca ihraç talebiyle disipline sevk edildi

Suriyeliler'in yoğun olarak yaşadığı Hatay'da vatandaşları provoke edip algı oluşturmak isteyen Çelik'e Reyhanlı'dan tepki yağdı

AK Parti Reyhanlı İlçe Başkanı Mehmet Yumuşak:

"Bizler bu oyuna gelmeyeceğiz. Böyle bir olayın yaşandığını iddia edenler bunu ispat etmeliler"

HATAY - Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yelda Döne Çelik'in, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Suriyelilerin saldırısına uğradığı iddiasının yalan olduğu ortaya çıktı. Partisi, ihraç talabiyle disipline sevk ederken, AK Parti Reyhanlı İlçe Başkanı Mehmet Yumuşak, vatandaşları provoke edip algı oluşturmak isteyen Çelik'e "Bizler bu oyuna gelmeyeceğiz vatandaşımız bu konuda duyarlı. Böyle bir olayın yaşandığını iddia edenler bunu ispat etmeliler" diyerek tepki gösterdi.

Çelik, Reyhanlı'da kendisini takip eden bir Suriyeli kadının saldırısına uğradığını 1 gün sonra ikinci bir saldırıya uğradığını belirterek, "Suriyeli sığınmacı bir erkek yumrukla saldırdı" iddiasında bulunup yüzü kanlı fotoğraflarını paylaştı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ konuyu Hatay Valisi Rahmin Doğan ile görüşerek olayın çözülmesini istedi.

Hatay Valiliği ise saldırı iddialarıyla ilgili olarak herhangi bir şikayetin yansımadığını bildirdi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yelda Döne Çelik ile ilgili sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan haberle ilgili Valiliğimizce yapılan incelemeler neticesinde; emniyet birimlerimize böyle bir olayın yansımadığı ayrıca kolluk kuvvetlerimize konuyla ilgili Yelda Döne Çelik tarafından herhangi bir şikayetin olmadığı tespit edilmiştir" denildi.

Zafer Partisi ise olayı soruşturmak için Hatay'a heyet gönderdi. Genel Başkan Yardımcıları İsmail Koncuk, Cezmi Polat, Mehmet Ceylan ve Burak Mengü Hatay'a giderek konuyu yerinde inceledi. Ancak heyet de Çelik'e herhangi bir saldırı olmadığını belirledi.

Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada da iddia edildiği bir saldırı olmadığı belirtilerek Çelik'in ihraç talebiyle disipline savak edildiği bildirildi.

Suriyeliler'in yoğun olarak yaşadığı Reyhanlı'da vatandaşları provoke edip algı oluşturmak isteyen Çelik'e tepki yağdı.

AK Parti Reyhanlı İlçe Başkanı Mehmet Yumuşak, Reyhanlı'da son dönemde yapılan provokatif bir olayla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Böyle bir olayın Reyhanlı'da kesinlikle olmadığından net birliğimiz var. Bununda ilgili emniyetimiz, jandarmamız bir çalışma yaptılar bizlerde bir çalışma yaptık. Böyle bir olay yaşanmadı. Son dönemlerde Reyhanlı üzerinden çeşitli provokatörlük girişimi olduğunu görüyoruz. Burada yaşayan Suriyeli ve Reyhanlılı vatandaşlarımızla kesinlikle bir sorun ve problem olmadan bir arada yaşıyoruz. İnşallah temennimiz savaşın bitmesiyle kendi ülkelerine dönmeleri bu insanlığın bir temennisi. Ama şuan ilçemizde Suriye vatandaşlarıyla bir sorunumuz yok. Burada herkes kardeşçe dostane bir şekilde yaşıyor içiçeyiz bu tür bir olay bu zamana kadar olmadı. Suriyelilerin Türklere saldırması gibi ya da vatandaşları taciz etmesi gibi bir durum söz konusu değil. Bu tür olaylar belli odaklar tarafından ortalığın karıştırılıp Türklerle Suriyelileri karşı karşıya getirme gibi çaba içerisinde olunduğu net bir şekilde görünmektedir. Bizler bu oyuna gelmeyeceğiz vatandaşımız bu konuda duyarlı. Böyle bir olayın yaşandığını iddia edenler bunu ispat etmeliler. Bizler Reyhanlı'da birlik beraberlik içerisinde yaşıyoruz bu tür olayların olmadığı halde olmuş gibi göstermek beyhude bir çabadır" dedi.

Reyhanlı'da esnaflık yapan İsmail Polat ise "Şu ana kadar Reyhanlı'da Suriyeliler ile Türkler arasında böyle bir problem yaşanmadı. Buradaki huzurlu ortamı bozmak için muhakkak girişimler olacaktır. Bu olayda onlardan biridir. Bu tarz söylemlere itibar edilmemesi gerekir biz burada huzur içinde kardeşçe yaşıyoruz" diye konuştu.

Zafer Parti'li Çelik'in Suriyeliler saldırdı yalanı tutmadı
Zafer Parti'li Çelik'in Suriyeliler saldırdı yalanı tutmadı
Zafer Parti'li Çelik'in Suriyeliler saldırdı yalanı tutmadı
Zafer Parti'li Çelik'in Suriyeliler saldırdı yalanı tutmadı

Hisarcık, Reyhanlı, Saldırı, Hatay, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Zafer Parti'li Çelik'in 'Suriyeliler saldırdı' yalanı tutmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zafer Parti'li Çelik'in "Suriyeliler saldırdı" yalanı tutmadı - Son Dakika
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